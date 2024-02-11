أسعار وأماكن بيع فوانيس رمضان 2024.. يبدأ من 50 جنيها

أسعار وأماكن بيع فوانيس رمضان 2024 تشهد تساؤلات متكررة من قبل الأشخاص حيث يتابع الكثير من الكبار والصغار أسعار وأماكن بيع فوانيس رمضان 2024، لشرائها بهدف إضفاء جو من البهجة والسرور في مناسبة قدوم شهر الرحمة والبركة، وتمثلت أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 بمجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام.

أسعار وأماكن بيع فوانيس رمضان 2024

سعر فانوس رمضان النجمة بحجم صغير بنحو 550 جنيها.

يصل سعر فانوس رمضان النجمة بحجم كبير إلى حوالي 950 جنيها.

يبلغ سعر فانوس خيامية رمضان بالقماش بحجم وسط حوالي 100 جنيه.

يُقدر سعر فانوس خيامية رمضان بالقماش بحجم كبير بنحو 200 جنيه.

يبلغ سعر فانوس ذهبي صغير بشكل قبة المسجد حوالي 250 جنيها.

يتراوح سعر فانوس صاج ملون الحجم الصغير حوالي 230 جنيها.

يُقدر سعر فانوس ذهبي بشمعة الحجم الصغير بنحو 135 جنيها.

يبلغ سعر فانوس تاج الملك بحجم وسط نحو 700 جنيه.

يتوفر فانوس عروسة بالصوت بحجم صغير بسعر 350 جنيها.

يصل سعر فانوس شخصيات للأطفال بالصوت بحجم صغير إلى 300 جنيه.

يتوفر فانوس خيامية رمضان بالقماش بحجم صغير بسعر 50 جنيها.

يبلغ سعر فانوس متحرك على هيئة حصان حوالي 250 جنيها.

يتوفر فانوس كبير للأماكن الواسعة بسعر يصل إلى 6000 جنيه.

أماكن بيع فوانيس رمضان 2024

السيدة زينب:

تُعتبر منطقة السيدة زينب واحدة من أشهر المواقع في مصر القديمة لبيع فوانيس رمضان.

يتواجد فيها عدد كبير من الشوادر والمحلات التي تقدم تشكيلة واسعة من الفوانيس بكل الأحجام والأشكال.

شارع الخيامية في منطقة الدرب الأحمر:

يُعتبر شارع الخيامية في منطقة الدرب الأحمر من المواقع الرئيسية لبيع فوانيس رمضان.

يتميز بتوفير محلات لصناعة قماش الخيامية بشكل رئيسي.

منطقة الحسين وخان الخليلي:

تُعد منطقة الحسين وخان الخليلي من أكثر المناطق تنوعًا في توفير الفوانيس بكل أشكالها.

تتميز بأجواء روحانية مميزة وتنوع في الأسعار.

الحسين:

منطقة الحسين بالقاهرة تُعد من الأماكن المبهجة في شهر رمضان.

تقدم مجموعة واسعة من الفوانيس بتنوع في الأشكال والأسعار.

منطقة تحت الربع:

تحتل منطقة تحت الربع مكانة بارزة في بيع فوانيس رمضان.

تُعد مركزًا لصناعة الفوانيس بفضل وجود ورش صناعية تُقدم تشكيلة متنوعة من الفوانيس بمختلف المواد والألوان.

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