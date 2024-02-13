أسعار فوانيس رمضان 2024 في مصر.. وموعد أول أيام الشهر الكريم

يبحث الملايين حاليا عن أسعار فوانيس رمضان 2024 في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي سواء للعب الأطفال أو تزيين المنزل والشوارع والمحلات التجارية والمقاهي خلال الشهر الكريم حيث يعد الفانوس قطعة ديكور خاصة بشهر رمضان المبارك.

أسعار فوانيس رمضان 2024 في مصر

تختلف أسعار فوانيس رمضان 2024 في مصر وفقا لاختلاف أحجامها والأدوات المستخدمة في صناعتها وخامات الصناعة خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية حيث جاءت أسعار تداول الفوانيس كما يلي:-

سجل سعر الفانوس بالحجم الصغير نحو 550 جنيها.

سجل سعر الفانوس بالحجم الكبير نحو 950 جنيها.

سجل سعر فانوس الخيامية القماش بحجم الوسط نحو 100 جنيه.

سجل سعر فانوس الخيامية القماش بحجم الكبير نحو 200 جنيه.

سجل سعر الفانوس الذهبي بحجم صغير نحو 250 جنيها.

سجل سعر فانوس الصاج ملون بحجم صغير نحو 230 جنيها.

سجل سعر الفانوس الذهبي بشمعة بحجم صغير نحو 135 جنيها.

سجل سعر الفانوس تاج الملك بحجم وسط نحو 700 جنيه.

سجل سعر فانوس العروسة بأصوات اغاني رمضان بحجم صغير نحو 350 جنيها.

سجل سعر الفانوس شخصيات كرتونية بحجم صغير نحو 300 جنيه.

سجل سعر الفانوس خيامية بالقماش بحجم صغير نحو 50 جنيها.

موعد رمضان 2024

وفقا للأبحاث الفلكية التي أجراها علماء مركز الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم 11 مارس المقبل 2024 حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 10 مارس المقبل في جميع مراكز الاستطلاع المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية من خلال اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية ويتم تقديم تقرير مفصل عن الرؤية لإعلانها بشكل رسمي من خلال دكتور شوقي عطية مفتي الديار المصرية.



أماكن بيع الفوانيس 2024 في مصر

تباع فوانيس رمضان في شوادر بمنطقة حي الخيامية وحى الحسين والسيدة زينب وغيرها حيث تعد مهنة عريقة من المهن المتوارثة عبر العصور منذ العصر الفاطمي في مصر حيث تم إدخال التطوير عليها لتواكب العصر الحديث مثل إدخال خاصة الأغاني الرمضانية.

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