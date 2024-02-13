جدول ختم القرآن خلال شهر رمضان 2024.. "تقدر تختمه في أسبوع بهذه الطريقة"

إنَّ تلاوة القرآن من الغلاف إلى الغلاف هو هدف الكثير منا، وخاصة ختم القرآن في شهر رمضان 2024 ففي نهاية المطاف، نزل القرآن في هذا الشهر المبارك وهو نقطة محورية للمسلمين. قال النبي محمد صلي الله عليه وسلم: «لن ترجع إلى الله بشيء أفضل مما جاء منه، أي القرآن». وقال تعالى: «شهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِالنِّنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (سورة البقرة، 2: 185).

ختم القرآن في شهر رمضان 2024

ومع وجود ثلاثين يومًا مباركًا في الشهر، فإن ختم القرآن في شهر رمضان 2024 هو هدف مشترك يسعى الكثير منا لتحقيقه، ففي بعض السنوات، نحقق ذلك، وفي البعض الآخر نفقد الزخم في منتصف الطريق، ويبدأ الإرهاق، وأحيانًا يكون هناك الكثير مما يحدث، ولكن إن شاء الله هناك أجر حتى على النية.

طريقة ختم القران في 30 يوما

"الدستور" تقدم لك بعض النصائح المجربة والمختبرة التي قد تساعدك في ختم القرآن في شهر رمضان 2024.

1. ابدأ بالنوايا الصحيحة

نوِّه إلى الله سبحانه وتعالى أن يغرس فينا الإخلاص قبل البدء. عندما تكون أفعالنا فقط من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه سيمنحنا القوة والدافع لإكمال هدفنا. عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أن النبي (ص) قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وسيبلغ كل امرئ ما نوى.

2. وضع جدول للقراءة

بالنسبة لغالبيتنا، أسهل جدول يمكن اتباعه هو استخدام الصلوات الخمس كأوقات قراءة مخصصة. نحن بالفعل في حالة الوضوء؛ إنه مثل قتل عصفورين بحجر واحد.

قم بتقسيم القرآن الخاص بك واكتشف عدد الصفحات التي تحتاج إلى قراءتها في كل صلاة حتى تكتمل قرآنك، ويوجد بالفعل بعض العمليات الحسابية من لذلك:

5 صلوات يومية × 4 صفحات من القرآن = 20 صفحة في اليوم

20 صفحة = 1 جزء

1 جزء × 30 يوم من رمضان = 30 جزء .

جدول ختم القران في أسبوع

الاستراتيجيات الأخرى التي يجب اتباعها هي:

اقرأ صفحتين قبل كل صلاة، وصفحتين بعدها.

اقرأ 5 صفحات في الصباح والظهيرة وبعد الظهر والليل.

اقرأ 10 صفحات في الصباح وفي المساء.

جدول ختم القران في 10 أيام

بالنسبة للنساء اللاتي فاتتهن أيام الصيام، يمكن إعداد جدول زمني من 20 إلى 25 يومًا، بدلًا من محاولة تعويض تلك الأيام الضائعة، يمكنك قراءة بضع صفحات إضافية من القرآن في الأوقات المخصصة.

قد تكون هذه الجداول الزمنية لا تناسبك، ولا بأس، ابحث عن جدول يناسبك، ومع ذلك، فمن المهم تخصيص مجالات من يومك لتلاوة القرآن فقط. اكتبها وتتبعها حتى تتمكن من محاسبة نفسك.

3. التلاوة مع القارئ المفضل لديك

لقد رزقنا بالعديد من الحافظين الذين يتلون القرآن بشكل جميل- سبحان الله، لذا ابحث عن القارئ الذي تستمتع بالاستماع إليه وقراءته مع الصوت.

4. كوّن فريق واحد مع الأصدقاء

قم بإنشاء مجموعة واتساب أو تعاون مع صديق سيبقيك تحت المراقبة ويحفزك. تحققوا مع بعضكم البعض قبل كل صلاة، وإذا كنت أنت أو الشخص الآخر تشعر بالإحباط، يمكنك أن تكون هناك من أجل بعضكما البعض.

فضل ختم القرآن في رمضان

عندما تشعر أنك لا تستطيع المواصلة تذكر أن الأجر هو 10 أضعاف لكل حرف يتلوه وفي شهر رمضان يتم ضرب ذلك بـ 70 هذا مجموع رياضيات- كل ما نعرفه هو أن هناك مكافأة عظيمة.