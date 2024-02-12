مسلسل بيت الرفاعى.. الجمهور يتشوّق لأحدث أعمال "المتحدة" فى رمضان 2024

يتسابق مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا، على تقديم وجبة فنية مميّزة للجمهور، خاصة في شهر رمضان الذي تتخلله عشرات الأعمال الفنية.

ومن بين أعمال الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني 2024، هو مسلسل بيت الرفاعي، الذي يأتي في إطار أكشن، وتدور الأحداث حول دكتور يدخل في صراعات عدة مع من حوله، وغيرها من القصص المشوّقة.

المسلسل يتصدر الترند

وتصدَّر مسلسل بيت الرفاعي محركات البحث مؤخرًا، بعد أن طرحت منصة Watch itبوستر المسلسل بطولة أمير كرارة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة.

وعلقت الصفحة: انتظروا النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي على WATCHIT رمضانك عندنا متوافر في جميع أنحاء العالم عدا دول الخليج.

بطولة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم.

مسلسل بيت الرفاعي للمخرج بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبوزيد وأحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى

آخر أعمال أمير كرارة

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة، فيلم «البعبع»، وشاركه البطولة ياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

يذكر أن اَخر أعمال أمير كرارة، فيلم «البعبع»، وشاركه البطولة اسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.