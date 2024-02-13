إجهاد العين الرقمي.. نصائح حول إدارة تأثير وقت الشاشة

في عالمنا الحديث سريع الخطى، تم دمج الشاشات بسلاسة في روتيننا اليومي، وسواء كنا نعمل على أجهزة الكمبيوتر، أو نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية أو ننغمس في برامجنا المفضلة على الأجهزة اللوحية، فقد ارتفع الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات، ومع ذلك، فإن هذا التعرض المتزايد للشاشة يجلب معه قلقًا متزايدًا - إجهاد العين الرقمي.

بحسب متخصصون لـ"hindustantimes"، فإنَّ "إجهاد العين الرقمي، المعروف أيضًا باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر، يشمل مجموعة من المشكلات المتعلقة بالعين والرؤية الناتجة عن الاستخدام المطول للأجهزة الرقمية مثل الصداع وإجهاد العين وعدم وضوح الرؤية وجفاف العين"، وبالتالي مع استمرار اعتمادنا على الشاشات في الارتفاع، أصبح من الضروري اعتماد استراتيجيات لإدارة وتقليل تأثير إجهاد العين الرقمي على رفاهيتنا بشكل عام.

واقترح المتخصصون النصائح التالية لإدارة تأثير وقت الشاشة:

قاعدة 20-20-20: عند العمل على سطح المكتب، تأكد من أن شاشتك في مستوى العين، وعلى بعد ذراع تقريبًا، وأنك تجلس على كرسي مريح ومدعوم جيدًا. يعد التعرض لفترات طويلة للشاشات دون فترات راحة مساهمًا كبيرًا في إجهاد العين الرقمي. أثبتت قاعدة 20-20-20 أنها لا تقدر بثمن في تخفيف هذه الضغوط: خذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة من استخدام الشاشة وانظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا. يساعد دمج هذه العادة البسيطة في روتينك على تقليل إجهاد العين والحفاظ على انتعاش عينيك. ويمكن القيام بذلك أيضًا عن طريق ضبط المؤقتات أو استخدام التطبيقات التي تذكرك بأخذ فترات راحة منتظمة، مما يضمن حصول عينيك على الراحة التي تحتاجها.

ضبط السطوع: يلعب سطوع الشاشات دورًا مهمًا في راحة العين. اضبط سطوع جهازك ليتناسب مع البيئة المحيطة بك، وتجنب السطوع المفرط والمنخفض الذي يمكن أن يضع ضغطًا على عينيك، إلى جانب ذلك، فكر في استخدام الوضع المظلم أو الليلي في المساء لتقليل التعرض للضوء الأزرق، والذي يرتبط بأنماط النوم المضطربة.

الرمش ورطوبة العين: الرمش، الذي غالبًا ما يتم تجاهله، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على رطوبة العين. يمكن أن يؤدي تمديد وقت الشاشة إلى تقليل تكرار الوميض، ما يؤدي إلى جفاف العين وتهيجها، لذلك، ابذل جهدًا واعيًا للرمش بانتظام لأنه يحافظ على ترطيب عينيك. إذا لزم الأمر، استخدم الدموع الاصطناعية التي أوصى بها أخصائي الرعاية الصحية للتخفيف من الجفاف المستمر.

جودة الشاشة مهمة: استثمر في شاشات عالية الدقة مزودة بتقنية مضادة للتوهج لتقليل إجهاد العين، يمكن إضافة مرشحات مضادة للوهج إلى الشاشات الموجودة، ما يقلل من الانعكاسات والوهج، علاوة على ذلك، تعد فحوصات العين المنتظمة ضرورية لمعالجة أي مشاكل أساسية في الرؤية على الفور.

ومن خلال الاستفادة من خبرات المتخصصين في هذا المجال، أوصى الأطباء استشاري العيون، بما يلي:

1. اتبع قاعدة 20-20-20: شجع الأفراد على أخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة والنظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا، يساعد ذلك على تقليل إجهاد العين من خلال منح العينين فرصة للاسترخاء وإعادة التركيز.

2. ضبط إعدادات الشاشة: اقترح ضبط السطوع والتباين وحجم الخط للشاشات لجعلها أكثر راحة في العرض، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام مرشحات الضوء الأزرق أو إعدادات الوضع الليلي إلى تقليل الضغط على العينين، خاصة عند استخدام الشاشات في بيئات منخفضة الإضاءة.

3. الحفاظ على الوضع المناسب: ذكّر الأشخاص بالجلوس على مسافة مناسبة من شاشاتهم (على مسافة ذراع تقريبًا) ووضع الشاشات بحيث تكون على مستوى العين أو أقل قليلًا، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل إجهاد الرقبة والكتف، فضلًا عن تخفيف إزعاج العين.

4. خذ فترات راحة منتظمة: شجع الأفراد على دمج فترات راحة منتظمة في روتين وقت الشاشة الخاص بهم، يمكن أن تساعد فترات الراحة القصيرة كل ساعة في منع إجهاد العين وغير ذلك من الانزعاج الجسدي المرتبط بالجلوس لفترات طويلة واستخدام الشاشة.

5. ممارسة عادات جيدة أمام استخدام الشاشات: شجع الأشخاص على الرمش بانتظام أثناء استخدام الشاشات لمنع جفاف العين، وذكّرهم بإرخاء عضلات الوجه بوعي وتجنب التحديق، بالإضافة إلى ذلك، لا تشجع على الاستخدام المفرط للشاشة قبل وقت النوم لتعزيز نوعية نوم أفضل.

6. خذ بعين الاعتبار الحماية من الضوء الأزرق: بالنسبة للأفراد الذين يقضون وقتًا طويلًا أمام الشاشات، خاصة في المساء، نقترح عليهم استخدام نظارات زرقاء تحجب الضوء أو مرشحات الشاشة، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التعرض للضوء الأزرق، الذي يرتبط بأنماط النوم المضطربة وإجهاد العين.

7. فحوصات العين: التشجيع على إجراء فحوصات منتظمة للعين، خاصة لأولئك الذين يقضون الكثير من الوقت في استخدام الشاشات، يمكن لطبيب العيون اكتشاف أي مشاكل في الرؤية في وقت مبكر والتوصية بإجراءات تصحيحية مناسبة أو تعديلات على عادات استخدام الشاشة.

8. تدرب على قاعدة 10-10-10: بالنسبة للمهام التي تتطلب تركيزًا شديدًا، مثل القراءة أو العمل التفصيلي، اقترح قاعدة 10-10-10: كل 10 دقائق، خذ استراحة لمدة 10 ثوانٍ لتنظر إلى شيء يبعد 10 أقدام، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف إجهاد العين والحفاظ على التركيز.

9. استخدم قطرات العين المرطبة: في حالات جفاف العين المستمر أو عدم الراحة، يوصى باستخدام قطرات العين المرطبة للحفاظ على رطوبة العين وراحتها أثناء استخدام الشاشة.