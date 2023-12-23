السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من الإصابة بحساسية العين؟

حساسية العين
حساسية العين

تزداد فرص الإصابة بحساسية العين، مع بدايات فصل الشتاء، والتي تظهر في صورة إحمرار مع حكة مستمرة، ونقص القدرة على الرؤية بوضوح، وتورم الملتحمة، وزيادة إفراز الدموع، والاحساس بجفاف العين، و وغالبًا ما يتم الخلط بين أعراض حساسية العين وأعراض أحد أمراض العين الأخرى والذي يسمى التهاب الملتحمة، ولكن يتم التفريق بينهما من خلال وجود أشكال للحساسية التي قد تصيب الجهاز التنفسي، وهي سيلان الأنف والكحة أو احتقان الحلق، أما العرض المميز لالتهاب الملتحمة يكون وجود إفرازات قد تصل إلى مرحلة عدم قدرة المريض على فتح عينيه وخصوصًا في الصباح عند الاستيقاظ.

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أسباب الإصابة بحساسية العين

حبوب اللقاح، من الأشجار والحشائش والمزروعات والتي تكثر وتنتشر في فصل الربيع، والرياح المحملة بالأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس خاصةً الأشعة فوق البنفسجية وخاصة بالصيف، والملوثات الهوائية مثل عوادم السيارات وغيرها.

كيف تحمي نفسك من حساسية العين؟

أخذ قسط من الراحة والنوم العميق من أجل الصحة عمومًا ومن أجل صحة العيون على وجه الخصوص، وتجنب مسببات الحساسية خصوصًا حبوب اللقاح والأتربة والغبار، وتجنب أشعة الشمس، ودرجات الحرارة العالية، والأماكن التي تساعد على ظهور الحساسية، والملوثات الهوائية، ووضع كمادات المياه الباردة على العين لعدة مرات يوميًا، واستخدام النظارات الشمسية الأصلية التي تفيد في حماية العين من الغبار والأتربة وأشعة الشمس القوية، وعدم استخدام العدسات اللاصقة لأنها تزيد من أعراض الحساسية، وبالنسبة للمرأة فيجب تجنب أنواع الماكياج التي تسبب حساسية بالعين، وعدم حك العين باليد والاكتفاء بغسلها في حالة الإحساس بالحكة، واستخدام الشاش الطبي أو قطن  لتنظيف الجفن ويمكن استعمال أحد القطرات او المراهم الطبية حسب وصفة الطبيب المختص لتسهيل تنظيف العين، وفي حالة تورم العينين عمل مساج خاص للعينين.

حساسية العين فصل الشتاء تورم الملتحمة زيادة إفراز الدموع جفاف العين

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