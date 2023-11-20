"اليوجا والروتين اليومي".. 7 تمارين لحماية العين من الإجهاد

يمكن أن تؤدي ساعات العمل الطويلة التي تقضيها أمام شاشة الكمبيوتر إلى زيادة الضغط والإجهاد على العينين، حيث لا يؤثر إجهاد العين على الإنتاجية فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضًا الإرهاق الجسدي والعقلي.

ويستعرض موقع “hindustan times” مجموعة نصائح لمنع إجهاد العين والحفاظ على صحة العين..

تقليل وقت الشاشة: حدد مقدار الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات كل يوم لمنح عينيك راحة كافية.

خذ فترات راحة متكررة: بدلًا من الجلوس لفترات طويلة، خذ فترات راحة منتظمة لراحة عينيك واسترخاء عقلك.

تجنب الإضاءة الخافتة: تأكد من حصولك على إضاءة كافية عند القراءة أو العمل لتقليل الضغط على عينيك.

ابتعد عن مصابيح الفلورسنت: يمكن أن تكون مصابيح الفلورسنت قاسية على العينين وقد تضعف رؤيتك بمرور الوقت.

فوائد اليوجا لصحة عينيك

لمكافحة إجهاد العين وتحسين الرؤية، يمكن أن يكون دمج اليوجا في روتينك اليومي مفيدًا للغاية.

يمكن لبعض أوضاع اليوغا أن تساعد في حماية عينيك من الإجهاد والتعب

مما يضمن صحة أفضل للعين على المدى الطويل.

وضعيات اليوجا التالية لتعزيز صحة العين ومنع الإجهاد: