الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"اليوجا والروتين اليومي".. 7 تمارين لحماية العين من الإجهاد

اليوجا
اليوجا

يمكن أن تؤدي ساعات العمل الطويلة التي تقضيها أمام شاشة الكمبيوتر إلى زيادة الضغط والإجهاد على العينين، حيث لا يؤثر إجهاد العين على الإنتاجية فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضًا الإرهاق الجسدي والعقلي.

ويستعرض موقع “hindustan times” مجموعة نصائح لمنع إجهاد العين والحفاظ على صحة العين..

تقليل وقت الشاشة: حدد مقدار الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات كل يوم لمنح عينيك راحة كافية.

خذ فترات راحة متكررة: بدلًا من الجلوس لفترات طويلة، خذ فترات راحة منتظمة لراحة عينيك واسترخاء عقلك.

تجنب الإضاءة الخافتة: تأكد من حصولك على إضاءة كافية عند القراءة أو العمل لتقليل الضغط على عينيك.

ابتعد عن مصابيح الفلورسنت: يمكن أن تكون مصابيح الفلورسنت قاسية على العينين وقد تضعف رؤيتك بمرور الوقت.

فوائد اليوجا لصحة عينيك

  • لمكافحة إجهاد العين وتحسين الرؤية، يمكن أن يكون دمج اليوجا في روتينك اليومي مفيدًا للغاية.
  • يمكن لبعض أوضاع اليوغا أن تساعد في حماية عينيك من الإجهاد والتعب
  • مما يضمن صحة أفضل للعين على المدى الطويل.

وضعيات اليوجا التالية لتعزيز صحة العين ومنع الإجهاد:

  • تاداسانا (وضعية الجبل): قف منتصبًا مع تلامس أصابع قدميك الكبيرة والكعبين معًا. قم بإشراك عضلات بطنك، وإرخاء كتفيك إلى أسفل وظهرك، وتنفس بعمق لمدة 5-8 أنفاس بينما تشغل عضلات ساقيك بشكل فعال.
  • سيرشاسانا (الوقوف على الرأس): ابدأ في فاجراسانا. ضع مرفقيك على الأرض وشبك راحتي يديك. ضع تاج رأسك على الأرض أمام راحتي يديك واستخدمهما كدعم. قم بالمشي بأصابع قدميك نحو رأسك حتى يستقيم ظهرك.
  • ارفع ساقك اليسرى للأعلى بعد رفع ساقك اليمنى لأعلى وقم بمحاذاتها مع الجزء العلوي من جسمك، باستخدام القوة الأساسية والتوازن. ابق في هذا الوضع لأطول فترة مريحة، مع ضم ساقيك وتوجيه أصابع قدميك إلى الأسفل.
  • هالاسانا (وضعية المحراث): استلق على ظهرك مع وضع راحتي يديك على الأرض بجانبك. قم بإشراك عضلات البطن وارفع ساقيك حتى زاوية 90 درجة. اضغط على راحتي يديك بقوة على الأرض وأخفض ساقيك إلى الخلف خلف رأسك. إذا لزم الأمر، ادعم أسفل ظهرك براحة يدك. احتفظ بالوضعية لبضعة أنفاس وحافظ عليها لمدة 15 إلى 20 ثانية.
  • شاكراسانا (وضعية العجلة): استلقي على ظهرك. ضع يديك على الأرض بجانب رأسك وقم بتدوير ذراعيك عند الكتفين. استنشق بعمق وارفع جسمك بالكامل على شكل قوس، ووزع وزن جسمك بالتساوي بين أطرافك الأربعة. شغل هذا المنصب لمدة 15 إلى 20 ثانية.
  • Dhanurasana (وضعية القوس): استلق على بطنك، واستنشق، وارفع ذراعيك وساقيك عن الأرض، انظر للأعلى أثناء محاولتك رفع ذراعيك وساقيك إلى أعلى مستوى ممكن، شغل هذا المنصب لمدة 15 إلى 20 ثانية.
  • اليوجا المكتبية: يمكن أن تساعد اليوغا على الكرسي، والتي تتضمن تعديل وضعيات اليوغا على مكتبك، في تقليل إجهاد العين وتحسين الوضع العام. يمكن دمج الأوضاع البسيطة مثل Tadasana  وSamakonasana  و Utkatasana  بسهولة في روتين مساحة العمل الخاصة بك، سواء كنت تعمل من المنزل أو في المكتب، خذ بضع دقائق كل ساعة لتمديد جسمك وإرخاء عينيك للحفاظ على صحتك وإنتاجيتك.
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