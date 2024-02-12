دراما رمضان 2024| القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

يُشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" والذي يأتي ضمن قائمة الأعمال الرمضانية للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

وتشهد الشاشات المصرية على مدار الشهر المُبارك، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية والتي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار ممتلء بالإثارة والتشويق.

مسلسل بيت الرفاعي

يضم مسلسل “بيت الرفاعي” كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

مسلسلات رمضان 2024

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا، على تقديم وجبة فنية مميّزة للجمهورتناسب جميع الأذواق، خاصة في شهر رمضان والذي يتخلله عشرات الأعمال الفنية.

بوستر مسلسل بيت الرفاعي

ومؤخرًا تصدَّر مسلسل بيت الرفاعي محركات البحث، بعد أن طرحت منصة Watch itبوستر المسلسل بطولة أمير كرارة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة.