كل مالا تعرفه عن نظام "البيرول" لميكنة المرتبات إلكترونيا

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة كافة أعمال ومراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، تقوم وزارة المالية بنشر وتعميم نظام ميكنة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعروف عبر نظام "البيرول".

ووفقًا لاستراتيجية وزارة المالية وبحسب ما أفادت به ضمن أهداف نظام "البيرول" عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإنَّه يهدف إلى رسم وتنفيذ السياسات المالية والإقتصادية للدولة بما يحقق النمو الإقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل والكفء لموارد الدولة وإرساء دعائم اقتصاد قوي يحقق رفاهية المجتمع ويحمي مصالح الدولة العُليا وأمنها القومي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن نظام "البيرول"، لميكنة المرتبات إلكترونيًا.

ما هو النظام؟

بحسب وزارة المالية، هو أحد تطبيقات Oracle ERP ويستخدم لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بطريقة إلكترونية، ويتميز بسهولة ودقة الربط مع منظومة Gfmis بإستغلال طرق الربط القياسية المتوفرة من خلال نظام ERP كما يمكنه التكامل مع أي أنظمة أخرى.

مزايا النظام

يحقق الدقة في إحتساب مستحقات العاملين مع توحيد طريقة الحساب بمراعاه القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف. يقوم باحتساب الاستقطاعات القانونية بشكل صحيح طبقا للقوانين المنظمة لذلك مثل قانون الضرائب أو التأمينات. يضمن إحكام الرقابة على بنود الصرف فيما يخص الباب الأول الاجور وتعويضات العاملين. سهولة التكامل مع الأنظمة الأخرى مثل Gps ،Gfmis . توفير قدر كبير جداً من البيانات والتقارير عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول"

يُشار إلى أنَّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد تابع مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس الأربعاء، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول"، في اجتماع حضره كل من رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ومحمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا، عبر نظام “payroll”؛ حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

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