الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد "سوق الكانتو".. أمير كرارة طبيب "بيت الرفاعي" في رمضان 2024

أمير كرارة
أمير كرارة

يشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني 2024 بأحدث أعماله «بيت الرفاعي» والذي تدور أحداثه حول طبيب يتورط في العديد من الصراعات مع كل من حوله.

ويأتي مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ضمن قائمة الأعمال الدرامية التي تطرحها الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن سباق دراما رمضان 2024، والتي تتنوع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية.

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مسلسلات رمضان 2024

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم وجبة فنية مميّزة للجمهور، خاصة خلال شهر رمضان والذي يتخلله عشرات الأعمال الفنية.

ومؤخرًا تصدَّر مسلسل بيت الرفاعي محركات البحث ، بعد أن طرحت منصة  Watch it بوستر المسلسل بطولة أمير كرارة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي 2024

مسلسل بيت الرفاعي هو بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم.

تأليف مسلسل بيت الرفاعي بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

 

“سوق الكانتو”

وقدم أمير كرارة فى رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

 

دارت أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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