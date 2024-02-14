سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-2-2024 فى مصر

يكثف المصريين من مختلف المحافظات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع شهر شعبان، وذلك لاستعدادهم لموسم العمرة سواء في هذا الشهر أو شهر رمضان المبارك الذي يأتي في الحادي عشر من مارس المقبل، ويحرص المقبلين على السفر للمملكة العربية السعودية على توفير الريال السعودي بالسعر الرسمي من البنوك والصرافة بدلًا من استغلال تجار السوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-2-2024 في مصر

افتتح سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-2-2024 التعاملات دون تغير يذكر أمام الجنيه المصري، سواء في البنك المركزي أو القطاع المصرفي، حيث بقي مستقرًا على نفس مستوى منذ بداية اليوم، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وفقًا لما نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتشهد أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارًا في السوق الرسمي منذ آخر قرار لتحريك سعر الصرف في يناير 2023، وذلك في ظل اقتراب مصر من التوصل لاتفاق نهائي وحاسم مع صندوق النقد بشأن التمويلات المقدمة، إلى جانب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-2-2024

لم يشهد سعر الريال السعودي تحركات في فروع البنك الأهلي، حيث استقر عند 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي، بلغ سعر الريال السعودي في بداية التداول اليوم نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك قطر الوطني، فسجل سعر صرف الريال السعودي 8.14 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم في بنك مصر

استقرت العملة السعودية اليوم الأربعاء، في فروع بنك مصر، عند مستوى 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات بالبنك التجاري الدولي، حيث سجل 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس، فبلغ سعر الريال مقابل الجنيه في بداية التعاملات 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات ببنك فيصل الإسلامي، حيث سجل 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، لم يشهد سعر صرف الريال تحركات منذ بداية التعاملات، حيث سجل 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي



واستقر سعر عملة المملكة السعودية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 14 فبراير بنحو 27. دولار.

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