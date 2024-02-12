سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

يشغل بال المسافرين إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال السعودي وجود استقرارا مقابل الجنيه المصري، اليوم بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفي، بالتزامن وذلك مع حالة الهدوء النسبي بأسعار العملات داخل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنوك اليوم الإثنين 12 فبراير 2024

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وما زال سيستقر سعر الريال السعودي أمام سعر الدولار الأمريكي بمعاملات البنك المركزي السعودي حيث يبلغ الواحد ريال سعودي قيمته ٠٫٢٧ دولار أمريكي

ويسجل سعر الواحد دولار أمريكي قيمة ٣٫٧٥ ريال سعودي.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين

33.09 جنيه للشراء.

33.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الإثنين

38.74 جنيه للشراء.

39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين

99.23 جنيه للشراء.

100.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الإثنين

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.