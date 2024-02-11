سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 /2 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري
يستعد الكثير من المعتمرين المستقبلين لأداء فريضة العمرة خلال شهري شعبان ورمضان لذلك يسعون لاستبدال العملات ومنها الريال السعودي وفق معاملات البنوك المصرية والاجنبية في مصر.
نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ في مصر مقابل الجنيه المصري وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 8.2199 جنيه للشراء و8.2554 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
ما زال يستقر سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي حيث يبلغ الواحد ريال سعودي ٠٫٢٧ دولار أمريكي
ويسجل سعر الواحد دولار أمريكي ٣٫٧٥ ريال سعودي
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
واحد ريال سعودي مقابل الليرة السورية ٣٬٤٦٧٫٠٣ ليرة سورية
سعر 5 ريال سعودي ١٧٬٣٣٥٫١ ليرة سورية
سعر 10 ريال سعودي ٣٤٬٦٧٠٫٣ ليرة سورية
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