السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى بشأن ارتفاع أسعار السيارات

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ورئيس حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السيارات.

 

توحش تجار السيارات

 

وقال محمد الجبلاوي، خلال طلب الإحاطة، إنه بشأن استغلال وتوحش تجار السيارات والتعمد في زيادة الأسعار بمبالغ مضاعفة واحتساب الدولار 70 جنيهًا، وأيضًا استغلال قرار الحكومة في قرارها وقف استيراد السيارات لعدم الضغط على الموازنة العامة لمصالحهم في زيادة الأسعار.

وأشار "الجبلاوي"، إلى أن هناك عملية تسقيع للسيارات وبيعها بسعر أعلى من السعر الأصلي، مضيفًا أن هناك بعض التجار يعطشون السوق من الموديلات الجديدة لتحقيق مكاسب غير شرعية تصل لضعف ثمن السيارة من المصنع.

 

اتخاذ إجراءات رادعة من رئيس الوزراء

 

وطالب خلال طلب الإحاطة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من رئيس الوزراء وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق واعتدال أسعار السيارات، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في أقرب وقت.

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