الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة للنائب معتز محمود حول توقف مصنع سكر أبو قرقاص

النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب  على مدار يومي الأحد والإثنين  خلال الأسبوع المقبل.

وستناقش اللجنة يوم الأحد المقبل خلال اجتماعاتها طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة امال عبد الحميد بشأن توقف مصنع سكر ابو قرقاص بمحافظة المنيا.

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وقال معتز محمود خلال تصريحات له أن طلب الإحاطة سيناقش اسباب توقف مصنع سكر ابو قرقاص وخاصة في ظل تلك الظروف التي يعاني منها السوق المصري من ارتفاع أسعار السكر والوقوف على ما ترتب على توقف العمل بالمصنع حاليا ومستقبلا.

واضاف وكيل صناعة النواب، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الأسبوع المقبل أثناء مناقشة طلب الإحاطة،  خطة الحكومة للتحفيز على التوسع في زراعة قصب السكر.

كما ستناقش اللجنة يوم الأحد أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة

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