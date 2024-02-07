"صناعة النواب": قرارات الرئيس السيسى أسعدت ملايين المصريين

وصف معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي وتضمنت زيادة في الأجور والمعاشات بأنها قرارات اللحظة التي تنتظرها البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين وبالظروف الاقتصادية الراهنة، لذلك جاءت هذه القرارات لتسعد الجميع.

ونوه محمود، في تصريحات اليوم، بتأكيد الرئيس أن قراراته تأتي انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

أشار وكيل صناعة البرلمان، كذلك إلى قرار الرئيس السيسي رفع الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

وشدد محمود على أن هذه الزيادات الجديدة تناسب الارتفاع في الأسعار وتساعد المواطنين على العيش بكرامة وتؤكد انحياز السيسي للمواطن البسيط، والموظفين وأصحاب المعاشات وتتجاوز الغلاء، منوها بقرار الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، قائلاً: "قرارات عظيمة وفي غاية الأهمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، واسعدت الملايين.

اختتم معتز تصريحاته بأن هذه القرارات ستحدث حالة من الانتعاش الاقتصادي للأسر المصرية، وستقضي تماما على التضخم لأنها زيادات كبيرة تناسب زيادة الأسعار وتتفوق عليها، وهو ما يؤكد وعي الدولة.