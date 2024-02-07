نائب: قرارات السيسى عظيمة وتناسب الارتفاع فى الأسعار

أشادت ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقرارات الاقتصادية العظيمة التي اتخذها الرئيس السيسي لدعم المواطنين والتخفيف عنهم عبر زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات، قائلًا إن الزيادات الجديدة تناسب الارتفاع في الأسعار وتساعد المواطنين على العيش بكرامة وتؤكد انحياز السيسي للمواطن البسيط، والموظفين وأصحاب المعاشات.

ونوهت "التمامى" فى تصريحات صحفية لها اليوم، بقرار الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا قائلًا إنها قرارات عظيمة وفي غاية الأهمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهى أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

لفتت عضو مجلس النواب إلى تأكيد الرئيس أن قراراته تأتي انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 - 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

أشارت "التمامى" إلى قرار الرئيس السيسي رفع الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه. وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000- 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

اختتمت بالقول إن قرارات الرئيس السيسي تناسب تمامًا الأزمة الاقتصادية وتصل للملايين عبر القطاع العام وموظفي الحكومة والمعاشات وستحدث انفراجة كبيرة في السوق وانتعاشة اقتصادية.