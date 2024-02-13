الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

يحرص المواطنون المسافرون إلى المملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر المحرك "جوجل"، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية، خلال بداية التعاملات، استقرارا، طبق جدول أسعار العملات المتوفرة بالمواقع الرسمية في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتنشر "الدستور" في هذه السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، بحسب المواقع الرسمية الإلكترونية لعدد من البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الریال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري
سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك مصر اليوم
وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر، فجاء بـ8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وهو نفس سعره اليوم في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة
جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، فجاء بـ8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل سعر الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 13  فبراير 2024 بالتعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم الثلاثاء: 33.25 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء: 38.94 جنيه للشراء، و39.07 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.22 جنيه للشراء، ومبلغ 8.25 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 100.14 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

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