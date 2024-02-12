مدرب لايبزج قبل مواجهة الريال في الأبطال: "لا أصدق أن بيلينجهام لن يلعب أمامنا"

أكد ماركو روزه المدير الفني لنادي لايبزج الألماني أنه سيتيقن من عدم جاهزية صانع اللعب الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام للمشاركة مع فريقه ريال مدريد الإسباني خلال مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فقط إذا لم يظهر اسمه في قائمة النادي الملكي.



وأصيب بيلينجهام بإلتواء في الكاحل الأيمن خلال فوز الريال على جيرونا 4-0 بالدوري الإسباني أمس الأول السبت.



وأوضح ريال مدريد أنه يتم متابعة عملية تعافي بيلينجهام عن كثب، وسط توقعات بغيابه عن مواجهة لايبزج غدا.



لكن روزه، الذي سبق له تدريب بيلينجهام في صفوف بوروسيا دورتموند، غير مقتنع بذلك.



وقال روزه في تصريحات صحفية اليوم الاثنين "لن أصدق أنه لن يشارك إلا إذا لم يأت إلى الملعب غدا، أعرف جود، سيفعل كل ما بوسعه للمشاركة في مباراة بدوري أبطال أوروبا".



والتقى الفريقان من قبل في دور المجموعات لنسخة الموسم الماضي لدوري الأبطال حيث فاز الريال 2-0 على ملعبه ثم فاز لايبزج 3 -2 في مباراة الإياب بعد أن كان النادي الملكي قد ضمن التأهل بالفعل للأدوار الإقصائية.



وأشار روزه "نعرف إمكانياتهم، لكننا لسنا بمثل هذا السوء، ولدينا لاعبين رائعين بفريقنا، سنبذل كل ما بوسعنا ونبحث عن فرصنا لكي نضع أنفسنا في وضعية جيدة".



وتحوم الشكوك حول مشاركة امادو هايدارا مع لايبزج لكن داتي اولمو سيكون جاهزا للمشاركة بعد غيابه عن مواجهتي الريال السابقتين، وكذلك الحال بالنسبة لتشافي سيمونز، الذي تخرج على غرار أولمو من أكاديمية ناشئي برشلونة، المنافس التقليدي للريال.