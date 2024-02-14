الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-2-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات

الدولار
الدولار

تصدر السؤال عن كم سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويعتبر الدولار من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة وأسعار السلع في الأسواق. 

كم سعر الدولار اليوم الاربعاء؟

ونتيجة لذلك ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14-2-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في منتصف التعاملات؟

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2024 شهدت استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

  • سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع
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