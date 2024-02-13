الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فنانون يحققون أحلامهم.. "المتحدة" تمنح الفرص للشباب وتبنى جيلًا جديدًا موهوبًا

المتحدة
المتحدة

تعتبر الصناعة الفنية والترفيهية من القطاعات الحيوية في العالم، حيث يتلقى الشباب الطموح فرصًا مهمة للمشاركة فيها وتطوير مواهبهم، وتعتبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريكًا رئيسيًا في تمكين الشباب ومنحهم الفرص للتألق وتحقيق طموحاتهم.

دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واحدة من أبرز الشركات الإنتاجية في الشرق الأوسط والعالم العربي، وتتميز بتقديم فرص للمواهب الشابة للظهور والتألق في الصناعة الفنية والترفيهية، وتمثلت هذه الفرص في تقديم البطولات والأدوار الرئيسية للفنانين الشباب في أعمال درامية متميزة.

أمثلة على الفرص الممنوحة للشباب

 تمكنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من منح فرصة بطولة مسلسل "مسار إجباري" المقرر عرضه خلال رمضان 2024 للفنانين الشباب أحمد داش وعصام عمر، ما ساهم في تسليط الضوء على مواهبهم وتقديم أدوار متميزة في الدراما.

قبل ذلك، قدمت الشركة فرصًا مماثلة لفنانين شباب أيضًا مثل أمير عيد وحاتم صلاح ورنا رئيس وغيرهم، حيث حصلوا على فرص لبطولة في أعمال فنية مميزة تساهم في تعزيز مسارهم الفني.

تعكس هذه الفرص التزام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدعم وتمكين الشباب واكتشاف المواهب الجديدة، وتساهم في بناء جيل جديد من الفنانين الموهوبين، كما تؤثر هذه الخطوات الإيجابية على المجتمع بشكل عام من خلال تعزيز التنمية الفنية والثقافية.

مسلسلات رمضان 2024 |المتحدة تكشف عن بوستر "سر إلهي" لـ روجينا

طرح برومو مسلسل "مسار إجباري"

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت البرومو الدعائي لمسلسلها «مسار إجباري» المقرر عرضه في رمضان 2024، الذي يلعب بطولته عصام عمر وأحمد داش، وبعد نشر البرومو يترقب الجماهير مشاهدة المسلسل، بعد ظهور الفنان أحمد داش وعصام عمر في مواجهة الاشتباكات في برومو العمل.

ويشارك في المسلسل كل من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، ومعالجة درامية باهر دويدار، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

الصناعة الفنية الشباب المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024 |المتحدة تكشف عن بوستر "سر إلهي" لـ روجينا

الأكثر قراءة

بعد توقيع العقود.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني

زيارة تاريخية وجدول أعمال مزدحم.. ماذا يحمل أردوغان في أولى رحلاته لمصر؟

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

عاجل.. محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

حقبة جديدة من العلاقات.. ماذا قالت الصحف التركية عن زيارة أردوغان لمصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟