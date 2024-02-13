فنانون يحققون أحلامهم.. "المتحدة" تمنح الفرص للشباب وتبنى جيلًا جديدًا موهوبًا

تعتبر الصناعة الفنية والترفيهية من القطاعات الحيوية في العالم، حيث يتلقى الشباب الطموح فرصًا مهمة للمشاركة فيها وتطوير مواهبهم، وتعتبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريكًا رئيسيًا في تمكين الشباب ومنحهم الفرص للتألق وتحقيق طموحاتهم.

دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واحدة من أبرز الشركات الإنتاجية في الشرق الأوسط والعالم العربي، وتتميز بتقديم فرص للمواهب الشابة للظهور والتألق في الصناعة الفنية والترفيهية، وتمثلت هذه الفرص في تقديم البطولات والأدوار الرئيسية للفنانين الشباب في أعمال درامية متميزة.

أمثلة على الفرص الممنوحة للشباب

تمكنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من منح فرصة بطولة مسلسل "مسار إجباري" المقرر عرضه خلال رمضان 2024 للفنانين الشباب أحمد داش وعصام عمر، ما ساهم في تسليط الضوء على مواهبهم وتقديم أدوار متميزة في الدراما.

قبل ذلك، قدمت الشركة فرصًا مماثلة لفنانين شباب أيضًا مثل أمير عيد وحاتم صلاح ورنا رئيس وغيرهم، حيث حصلوا على فرص لبطولة في أعمال فنية مميزة تساهم في تعزيز مسارهم الفني.

تعكس هذه الفرص التزام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدعم وتمكين الشباب واكتشاف المواهب الجديدة، وتساهم في بناء جيل جديد من الفنانين الموهوبين، كما تؤثر هذه الخطوات الإيجابية على المجتمع بشكل عام من خلال تعزيز التنمية الفنية والثقافية.

طرح برومو مسلسل "مسار إجباري"

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت البرومو الدعائي لمسلسلها «مسار إجباري» المقرر عرضه في رمضان 2024، الذي يلعب بطولته عصام عمر وأحمد داش، وبعد نشر البرومو يترقب الجماهير مشاهدة المسلسل، بعد ظهور الفنان أحمد داش وعصام عمر في مواجهة الاشتباكات في برومو العمل.

ويشارك في المسلسل كل من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، ومعالجة درامية باهر دويدار، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.