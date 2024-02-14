سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14-2-2024 فى البنوك

يبحث قطاع كبير من المصريين عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14-2-2024 في البنوك، وذلك بسبب التغير الكبير في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية أو السوق السوداء لذا يرغب المواطنون في معرفة سعر الدولار الأمريكي في البنوك والصرافة الرسمية لارتباط معظم السلع المحلية والمستوردة به.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وسجل سعر الدولار اليوم في التداول الأربعاء 14 فبراير 2024 متوسطًا بلغ 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، ومن خلال جولة سريعة عبر موقع "الدستور" للتحقق من التحديثات الرسمية لأسعار الدولار الأمريكي، يتبين وجود استقرار نسبي لسعره في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الأربعاء 14-2-2024

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة مستوى 30.95 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بالنسبة لبنك التنمية الصناعية IDB، شهد سعر الدولار استقرارًا عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في ميد بنك، بلغ سعر الدولار مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فبلغ سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، ليسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر الأربعاء 14-2-2024

سجل الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم الأربعاء مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بعض البنوك

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في فروع بنك الإسكندرية اليوم مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار اليوم في فروع بنك قطر الوطني الأهلي مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

جاء سعر الدولار الأمريكي في فروع البنك الأهلي اليوم عن مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما تداول سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، عند مستوى 30.82 للشراء و30.95 للبيع.

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