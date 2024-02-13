الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/2/13

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يحرص المواطنون المسافرون خارج مصر على معرفة  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 /2 /2024 عبر المحرك جوجل، حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم لتسجل في البنك المركزي المصري مبلغ  30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 /2 /2024 

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، وأسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13 /2 /2024 في البنك المركزي مبلع 30.84 جنيه للشراء، وقيمه 30.93 جنيه للبيع، وفق موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، مبلغ30.75 جنيه للشراء وقيمه 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم الثلاثاء، مبلغ 30.85 جنيه للبيع وقيمه 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند مبلغ 30.85 جنيه للشراء وقيمه 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية في تعاملات بداية هذا اليوم مبلغ 30.85 جنيه للشراء، وقيمه 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الثلاثاء مبلغ 30.95 جنيه للبيع وقيمه30.85 جنيه للشراء.

أسعار العملات في مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري عند مبلغ 33.17 جنيه للشراء وقيمة 33.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصري
وصل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو مبلع 38.85 جنيه للشراء وقيمة 39.03 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
وصل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند مبلع 35.24 جنيه للشراء وقيمة 35.41 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري عند مبلغ 20.66 جنيه للشراء وقيمة 20.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
وصل الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مبلغ 8.21 جنيه للشراء وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 12-2-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه خلال 24 ساعة

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استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 12-2-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو مبلغ 100.03 جنيه للشراء وقيمه 100.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو مبلغ 8.39 جنيه للشراء وقيمة 8.42 جنيه للبيع.

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