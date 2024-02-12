الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 12-2-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعد الدولار من المتغيرات الاقتصادية في اي دولة حول العالم ويرتبط سعره ببعض السلع المحلية في الأسواق.

ونتيجة لذلك ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وماكينات الصرافة في الأسواق.

سعر الدولار اليوم في مصر

الدستور يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12-2-2024 منتصف التعاملات

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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