آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12-2-2024 منتصف التعاملات

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وماكينات الصرافة في الأسواق.

ويعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة أسعار السلع في الأسواق المحلية بمختلف دول العالم.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يستعرض خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وشهد سعر الدولار اليوم استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع