سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 12-2-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

يحرص المصريين مع بداية الصباح مع اقتراب موعد سفرهم إلى الخارج معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 12-2-2024 في مصر عبر جوجل، حيث شهد استقرارا مع بالبنوك الحكومية والبنوك الخاصة بالسوق المصرفي عقب انتهاء الإجازة، حيث ثبتت أسعار الدولار الأمريكي اليوم بالبنك المركزي المصري عند مستوى مبلغ 30.82 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 12-2-2024 في مصر

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 12-2-2024 في عدد من البنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر مقابل سعر الجنيه المصري اليوم مبلغ 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

كما بلغ في البنك الأهلي المصري مبلغ 30.75 جنيه للشراء، وقيمة 30.85 جنيه للبيع. في حين بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري إلى قيمة 30.82 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين داخل بنك البركة مقابل سعر الجنيه المصري لمستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري اليوم بالتجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار أمام سعر الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المصري الخليجي مستوى مبلغ 30.85 جنيه للشراء، ومستوى قيمة 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى مبلغ 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوناني مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو في بنك مصر اليوم الإثنين

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 12 فبراير في بنك مصر 33.28 جنيه للبيع، و33.06 للشراء، وفي البنك المركزي سجل 33.17 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 12 فبراير

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين 12 فبراير داخل البنك المركزي، إذ سجل 30.95 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 12 فبراير

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه نحو38.66 جنيه للشراء، و38.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 فبراير أمام الجنيه

سجل سعر صرف الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

أما الدينار الكويتي سجل اليوم الإثنين 12 فبراير في البنك المركزي المصري 100.03 جنيه للشراء، ومبلغ 100.49 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 12 فبراير في بنك مصر 99.9 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 12 فبراير

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل اليوم الإثنين 12 فبراير سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 8.38 جنيه للشراء، و8.4 جنيه للبيع.