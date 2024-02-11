سعر الدولار.. سماسرة وتجار يعترفون: نشعر بالخوف الآن.. والنشاط تراجع أو توقف

بدأ محمود محمد، سمسار عملات، فى شراء الدولار من السوق السوداء حين وصل سعره إلى ٦٢ جنيهًا، وقال: «تواصلت مع أحد تجار العملة عن طريق صديق لشراء الدولار، واشتريت دولارات بقيمة ٥٥ ألف جنيه، لكن بعد الضربات الأمنية التى جرى توجيهها لتجار العملة بدأت أشعر بالخوف من تلك العملية.. نعلم أن أزمة العملات الأجنبية فى تلك الآونة هى الأصعب، ولكن الكل يرغب فى الاستثمار على الرغم من العواقب الوخيمة الأمنية».

وبيّن أن السوق الموازية للدولار تحدث بها عمليات نصب، فهناك عملات أصلية وأخرى مزيفة، لا يمكن التفرقة بينهما إلا من خلال خبير فى تداول تلك العملات، وله خبرة فى الشراء من السوق الموازية.

وقال محمد ياسر، تاجر آخر، إن زيادة قيمة الدولار مؤخرًا دفعت كثيرين للتجارة به فى السوق الموازية، وكان هو واحدًا منهم لتحقيق مكاسب مالية، نتيجة التوقعات باستمرار ارتفاعه، مبينًا أن ما حدث من ضربات أمنية له لم يكن فى الحسبان أو متوقعًا.

وأضاف «ياسر»: «يعتمد سماسرة الدولار فى عرض خدماتهم على إنشاء مجموعات عبر مواقع التواصل للوصول إلى شريحة كبيرة من المواطنين، وتكون عبارة عن تسلم الأموال من الخارج بسعر موازٍ أو أعلى من سعر البنك».

وتابع: «يجرى تسليم المبلغ المالى بالجنيه المصرى إلى المرسل إليهم، على أن تكون لهم نسبة مالية محددة من المبلغ المرسل يتم الحصول عليها بالعملة الأجنبية، التى غالبًا ما تكون الدولار. بدأ الأمر بالاتفاق مع أحد السماسرة على جروب سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء».

وأوضح أنه اتفق على شراء دولارات بقيمة ١٠ آلاف جنيه، على أن تكون قيمة الدولار ٥٩ جنيهًا، وبالفعل تمت العملية خلال ٣ أيام من الاتفاق وتسلم المبلغ نقدًا، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تربة خصبة لانتشار سماسرة العملات النقدية بالسوق السوداء، استغلالًا للأزمة الحالية والتربح من الدولار. واختتم: «أصبحت أشعر بالخوف فى الوقت الحالى بسبب الضربات الأمنية التى وجهتها الدولة إلى تجار السوق السوداء».

وتواصلت «الدستور» مع أحد تجار الدولار بالسوق السوداء، على إحدى المجموعات المتخصصة فى الاتجار فى العملات الأجنبية، من خلال منشور يوضح فيه توافر دولارات لديه للبيع بقيمة ٥٤ جنيهًا مصريًا.

وقال التاجر إن الدولار بـ٥٨ جنيهًا، مبينًا أن هذا الرقم غير موجود بالسوق المصرية حاليًا، وإنها فرصة يجب أن تغتنم، وعملية التسليم تكون نقدًا فى مكان مناسب للطرفين، فمن الممكن أن يقل سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التاجر أنه فى حالة الرغبة فى شراء المزيد يمكن الاتفاق على سعر مناسب وتوقيت مناسب، وسيتم توفير المبلغ المرغوب فيه.