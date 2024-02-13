مسلسلات رمضان 2024.. قصة بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

تصدر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين التريند خلال الساعات الماضية قبل عرضه على الشاشات المصرية في موسم دراما مسلسلات رمضان 2024، حيث يواصل آسر ياسين وصناع مسلسل بدون سابق إنذار، تصوير مشاهد وأحداث العمل على قدم وساق للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2024 بقيادة المخرج هاني خليفة وتأليف ألمى كفارنة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدى وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر السادس.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها على لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تم اصابته بسرطان الدم، ويقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

-الفنان آسر ياسين

-الفنانة عائشة بن أحمد

-الفنان أحمد خالد صالح

-الفنانة جهاد حسام

-الفنان أحمد علي ماهر

-الفنانة نهال عنبر

-تأليف ألمي كفارنة

-إخراج هاني خليفة

-إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان 2024.. بدون سابق انذار

جدير بالذكر أن مسلسل بدون سابق إنذار يعد ثاني تجارب الفنانة عائشة بن أحمد في دراما مسلسلات الـ15 حلقة بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي.