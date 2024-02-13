الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. قصة بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

تصدر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين التريند خلال الساعات الماضية قبل عرضه على الشاشات المصرية في موسم دراما مسلسلات رمضان 2024، حيث يواصل آسر ياسين وصناع مسلسل بدون سابق إنذار، تصوير مشاهد وأحداث العمل على قدم وساق للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2024 بقيادة المخرج هاني خليفة وتأليف ألمى كفارنة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بدون سابق إنذار 

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدى وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر السادس.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها على لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تم اصابته بسرطان الدم، ويقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

رمضان 2024| قائمة أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

 

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

-الفنان آسر ياسين

-الفنانة عائشة بن أحمد

-الفنان أحمد خالد صالح

-الفنانة جهاد حسام

-الفنان أحمد علي ماهر

-الفنانة نهال عنبر

-تأليف ألمي كفارنة

-إخراج هاني خليفة

-إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان 2024.. بدون سابق انذار

جدير بالذكر أن مسلسل بدون سابق إنذار يعد ثاني تجارب الفنانة عائشة بن أحمد في دراما مسلسلات الـ15 حلقة بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي.

مسلسلات رمضان 2024.. بدون سابق انذار
بدون سابق إنذار مسلسل بدون سابق انذار رمضان 2024 موسم دراما رمضان 2024 قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مواد متعلقة

رمضان 2024| قائمة أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

هتك عرض 3 فتيات.. المشدد 10 سنوات لدجال روض الفرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟