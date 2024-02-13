الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رمضان 2024| قائمة أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

أبطال مسلسل بدون
أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

دخل مسلسل بدون سابق إنذار  ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024 التي سيشاهدها المواطنين على الشاشات المصرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة مختلفة من الأعمال والمسلسلات ما بين كوميدية واجتماعية وتاريخية وغيرها.

أبطال وصناع مسلسل “بدون سابق إنذار" يوصلون تصوير مشاهد وأحداث العمل تحت قيادة المخرج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee ، حيث استقر صناع المسلسل على اسم “بدون سابق إنذار” ليكون الاسم النهائي للعمل بعد أن كان يحمل اسم “الساعة 5” 

قائمة أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

-الفنان آسر ياسين

-الفنانة عائشة بن أحمد

-الفنان أحمد خالد صالح

-الفنانة جهاد حسام

-الفنان أحمد علي ماهر

-الفنانة نهال عنبر

-تأليف ألمي كفارنة

-إخراج هاني خليفة

-إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

رمضان 2024: القصة الكاملة لمسلسل "بدون سابق إنذار" لـ آسر ياسين

دور الفنان آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار

يظهر الفنان آسر ياسين خلال أحداث مسلسل “بدون سابق إنذار" بشكل مختلف، حيث يظهر بشخصية مهندس ويواجه التحديات والصعوبات في حياته الشخصية والمهنية أبرزها اصابة نجله بمرض سرطان الدم وذلك بعد ان رزق به بعد فترة طويلة من الانتظار برفقة زوجته التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد والذي كان سبب كبير في توتر علاقتهم الزوجية قبل الولادة.

جدير بالذكر أن مسلسل بدون سابق إنذار يعد ثاني تجارب الفنانة عائشة بن أحمد في دراما مسلسلات الـ15 حلقة بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، حيث كان العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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رمضان 2024: القصة الكاملة لمسلسل "بدون سابق إنذار" لـ آسر ياسين

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