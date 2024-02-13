البرومو التشويقى لـ«مسار إجبارى»..أحمد داعش يكتشف إخوته..والجمهور يترقب تفاصيل مثيرة فى المسلسل

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي لمسلسلها «مسار إجباري»، الذى يلعب بطولته عصام عمر وأحمد داش، وبعد نشر البرومو يترقب الجماهير مشاهدة المسلسل، بعد ظهور الفنان أحمد داش وعصام عمر في مواجهة الاشتباكات في برومو العمل.

وشهدت أحداث البرومو عددًا من المشاهد التشويقية بين عصام عمر وأحمد داش، فبدأ يكشف شخصية عصام عمر عندما قال: "أنا اسمى عمر البرنس ودي وصيتي بكتبها لأن الموت مقرب مني".

ويعتبر "مسار إجباري" مسلسلًا اجتماعيًا لايت تدور أحداثه حول شابين في مقتبل العمر هما حسن وحسين عكس بعضهما تمامًا في كل شىء، ثم اكتشفا أنهما أخوة بعد أن صرح لهما والدهما بالسر الذى ظل دائمًا يحاول التستر عليه، وتجمعهما جريمة قتل واحدة تضطرهما للتعاون معًا.

يجتمع كل من أحمد داش وعصام عمر فى بطولة "مسار إجبارى"، المكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان 2024، وتراهن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام.

ويظهر الفنان عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

أبطال “مسار إجباري”

يشارك كل من أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وجوري بكر، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، محسن منصور، ومعالجة درامية باهر دويدار، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية