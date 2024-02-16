الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عيار 21 بـ3635.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

الذهب
الذهب

يقدم موقع “الدستور” خدمة من الخدمات الاقتصادية، وهي اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري ومقابل الدولار الأمريكي، بشكل يومي، ويهتم بمعرفتها الكثيرون حتى يتمكنوا من الاطلاع على تحديث سعر الذهب أمام الجنيه المصري في الأسواق المصرية، حتى يتمكنوا من معرفة اخر اسعار الذهب في الأسواق لممن يريد الاستثمار فيها خاصة بعد انخفاض سعر الجنيه.

وقد سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعا جديدا، حيث ارتفع الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية - بنحو 5 جنيهات ليظل مسجلًا الارتفاع القياسي الذي وصل له منذ عدة أسابيع.

 

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تحديثات آخر التدوالات| سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وارتفع سعر الذهب العالمي اليوم متأثر بتراجع الدولار خلال جلسة اليوم، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 16-2-2024 في مصر للبيع والشراء.

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم 

وأما بالنسبة لاسعار مصنعية الذهب فهي تختلف من محل صاغة لآخر ومن منطقة لأخرى كما تختلف ايضا باختلاف عيار الذهب حيث ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 لتصل إلى 14% من سعر الجرام، بينما تصل مصنعية الذهب عيار 21 إلى 7% فقط، وجاء سعر الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24:

4154.25 جنيه للبيع

4114.25 جنيه للشراء

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انخفاض جديد لسعر الذهب عالميًا وارتفاع في أسعار النفط

سعر الذهب اليوم عيار 22:

3808 جنيه للبيع

3771.5 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

3635 جنيها للبيع

3600 جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر

 

سعر الذهب اليوم عيار 18

3115.75 جنيه للبيع

3085.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 14

2423.25 جنيه للبيع

2400 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12:

2077.25 جنيه للبيع

2057.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 9:

1557.75 جنيه للبيع

1542.75 جنيه للشراء

 

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آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

 

سعر الذهب اليوم بالدولار


سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاع بسيط خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-2-2024 بعد عدة تراجعات استمرت لعدة جلسات، وسجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.05% ووصلت العقود إلى مستوى 1،993.35 دولار امريكي للأوقية، وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة بلغت 0.04% وسجلت نحو 2،005.10 دولارا للأوقية.

وتأثر سعر الذهب العلمي الذي اقترب من تسجيل أدنى سعر له منذ شهرين بضغط من الدولار الأمريكي، وعاودت تحقيق مكاسب طفيفة اليوم بتراجع الدولار الذي سجل انخفاضًا بنسبة 0.05% ووصل إلى مستوى 104.662 نقطة.

سجل سعر الأونصة خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-2-2024:

2007 $ للبيع

2006 $ للشراء

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