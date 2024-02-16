الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 16-2-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري، 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 16-2-2024 في البنوك. 

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة:30.95 جنيه - 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية:30.85 جنيه - 30.95 جنيه

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه - 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في ميد بنك:30.85 جنيه - 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه - 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني QNB:     30.85 جنيه  30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه  30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري: 30.82 جنيه - 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية IDB:   30.75 جنيه  30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر، وسجل خلال تعاملات الجمعة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس وأسعار العملات

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.1144 جنيه33.2311 جنيه
جنيه إسترلينى38.6967 جنيه38.8310 جنيه
فرنك سويسرى34.9241 جنيه35.0499 جنيه
100 ين يابانى20.5514 جنيه20.6202 جنيه
ريال سعودى8.2235 جنيه8.2498 جنيه
دينار كويتى100.0858 جنيه100.4336 جنيه
درهم اماراتى8.3968 جنيه8.4239 جنيه
اليوان الصينى4.2869 جنيه4.3013 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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