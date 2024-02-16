سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 16-2-2024 فى البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري، 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 16-2-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة:30.95 جنيه - 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية:30.85 جنيه - 30.95 جنيه

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه - 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في ميد بنك:30.85 جنيه - 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه - 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني QNB: 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري: 30.82 جنيه - 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية IDB: 30.75 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر، وسجل خلال تعاملات الجمعة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 جنيه يورو 33.1144 جنيه 33.2311 جنيه جنيه إسترلينى 38.6967 جنيه 38.8310 جنيه فرنك سويسرى 34.9241 جنيه 35.0499 جنيه 100 ين يابانى 20.5514 جنيه 20.6202 جنيه ريال سعودى 8.2235 جنيه 8.2498 جنيه دينار كويتى 100.0858 جنيه 100.4336 جنيه درهم اماراتى 8.3968 جنيه 8.4239 جنيه اليوان الصينى 4.2869 جنيه 4.3013 جنيه