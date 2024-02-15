الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس، بالبنوك المصرية، ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعارالعملة الأوروبية " اليورو" ارتفاعا ما بين 9 - 5 قروش في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية. 

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 15-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.98 جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.08 جنيه للشراء، و33.23 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33 جنيها للشراء، 33.12 جنيه للبيع.

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كما شهد الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في ختام التعاملات بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.61 جنيه للشراء و38.78 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.74 جنيه للشراء، 38.91 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.71 جنيه للشراء 38.84 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.16 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.. وفقًا للبنك الأهلي.

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