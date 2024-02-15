سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 15-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

يشهد سعر الدولار اليوم استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف المعتمد من البنك المركزي المصري.



نرصد في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 15 فبراير 2024، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك سعر الريال السعودي اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري



30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في مصر



سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري



8.2233 جنيه للشراء

8.2496 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم



يورو

33.0065 جنيه للشراء

33.1228 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.7122 جنيه للشراء

38.8465 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.7548 جنيه للشراء

34.8800 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.4777 جنيه للشراء

20.5463 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.0014 جنيه للشراء

100.3489 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3968 جنيه للشراء

8.4239 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2869 جنيه للشراء

4.3013 جنيه للبيع