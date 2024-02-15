الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 15-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار اليوم استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف المعتمد من البنك المركزي المصري.


نرصد في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 15 فبراير 2024، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك سعر الريال السعودي اليوم.

 

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في معاملات  البنك المركزي المصري 
 
30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع


سعر  الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم


30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الإسكندرية  
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري


سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib


30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-2-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024 أمام الجنيه المصري


سعر الريال السعودي اليوم في مصر


سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري


8.2233 جنيه للشراء 
8.2496 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري


8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي  في  بنك مصر  

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  

 

سعر الريال السعودي في  بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي  في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم


يورو
33.0065 جنيه للشراء 
33.1228 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
38.7122 جنيه للشراء 
38.8465  جنيه للبيع

فرنك سويسرى 
34.7548 جنيه للشراء 
34.8800 جنيه للبيع

100 ين يابانى
20.4777 جنيه للشراء 
20.5463 جنيه للبيع  

دينار كويتى
100.0014  جنيه للشراء 
100.3489 جنيه للبيع

درهم إماراتى
8.3968 جنيه للشراء 
8.4239 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.2869 جنيه للشراء 
4.3013  جنيه للبيع

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