سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 15-2-2024 مقابل الجنيه المصرى
يشهد سعر الدولار اليوم استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف المعتمد من البنك المركزي المصري.
نرصد في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 15 فبراير 2024، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك سعر الريال السعودي اليوم.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري
8.2233 جنيه للشراء
8.2496 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
33.0065 جنيه للشراء
33.1228 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.7122 جنيه للشراء
38.8465 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.7548 جنيه للشراء
34.8800 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.4777 جنيه للشراء
20.5463 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.0014 جنيه للشراء
100.3489 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3968 جنيه للشراء
8.4239 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2869 جنيه للشراء
4.3013 جنيه للبيع