سعر اليورو فى مصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024 أمام الجنيه المصري

سعر اليورو في البنك المركزي المصري هو 33.21 للشراء و33.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.11 للشراء و33.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر هو 33 .12 للشراء و33.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 33.23 للشراء 33.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 32:27 للشراء و32.48 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 33.28 للشراء و33.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس 33.22 للشراء و33.38 للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024

البنك المركزي المصري:

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

البنك الأهلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

بنك الشركة المصرفية:

سجل سعر الدولار الامريكي أمام الجنيه في بنك الشركة المصرفية 30.95 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024 هو 30 .75 للشراء و30.85 للبيع

بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 8 فبراير 2024 هو 30.85 للشراء و30.95 للبيع

البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس 8 فبراير 2024 هو 30.85 للشراء و30 .95 للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي هو 30.90 للشراء و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.