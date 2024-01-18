تراجع مفاجئ للدولار عالميًا وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني

كشفت تقارير دولية عن إنهاء مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف، حيث تراجعت العملة بنسبة 0.01% مع تباين معدلات التضخم التي تترقبها الأسواق بشدة، واستمرت رهانات المستثمرين على التحول السريع لسياسات الاحتياطي الفيدرالي النقدية، رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بشكل أعلى من المتوقع، وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

اليورو

وشهد اليورو تحركًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 0.07%، إذ أدت تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي المتباينة إلى تذبذب تحركات العملة خلال تداولات الأسبوع.

وجاء التصريح الذي كان له التأثير الأكبر على العملة من محافظ البنك المركزي البرتغالي، ماريو سينتينو، حيث ذكر أن البدء في تيسير السياسة النقدية قد يأتي في وقت أبكر من المتوقع.

من ناحية أخرى، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنها لا تستطيع تحديد موعد لخفض أسعار الفائدة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

الجنيه الإسترليني

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26%، حيث لا يزال المستثمرون يتوقعون خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بوترة أقل مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2024.

الين الياباني

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.17%، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الضوء على تباطؤ النشاط الاقتصادي في نوفمبر، حيث أظهرت بيانات العمالة تراجعًا غير متوقع في معدلات الأجور، وانخفاض فائض الحساب الجاري للبلاد بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

مورجان ستانلي

وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.09% على الرغم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة، والذي جاء أعلى مما كان متوقعًا.

الروبل الروسي

وكان الروبل الروسي (+2.89%) هو العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث سجل التضخم في البلاد 7.4% بقياس سنوي (أقل من التوقعات البالغة 7.60% بفارق طفيف) ليصل إلى تقريبًا ضعف المستوى المُستهدف من قبل البنك المركزي الروسي والبالغ 4%، وبالإضافة إلى ذلك، كان السول البيروفي (+0.61%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث خفض البنك المركزي البيروفي أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ 16 شهرًا مع تباطؤ معدل التضخم ووصوله بالقرب من مُستهدف البنك المركزي. من ناحية أخرى، كان البيزو التشيلي (-2.10%) العملة الأسوأ أداءً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك في البلاد أكبر انخفاض شهري له منذ أكثر من عقد، مما دفع عقود مبادلة الفائدة (swaps) بسوق المشتقات المالية إلى تسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

الليرة التركية

وجاءت الليرة التركية (-0.96%) في المرتبة الثانية بالعملات الأسوأ أداءً، حيث استمرت العملة في التراجع بعدما سجل ميزان الحساب الجاري الشهري للبلاد عجزًا في نوفمبر، ليعكس الاتجاه بعد أن سجل فائضًا في الشهرين السابقين.

علاوة على ذلك، كانت الأسواق تنتظر صدور تقييم وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للبلاد، والذي صدر في وقت لاحق بعد ختام تعاملات الأسواق، حيث أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني دون تغيير مع تحسين النظرة المستقبلية للبلاد إلى "إيجابية".