الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس وأسعار العملات

الدولار 
الدولار 

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن اسعار الدولار وما هو سعر الدولار وتفاصيل أسعار الدولار، خاصة أن هناك الكثير من الاحاديث عن ارتفاع وانخفاض سعر الدولار فى السوق المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس وأسعار العملات

ونسلط الضوء في السطور التالية تنشر “الدستور” التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار في السوق المصري وما هو السعر الخاص بالدولار خاصة مع زيادة التساؤل عن أسعار الدولار من قبل المواطنين لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة سعر الدولار في البنوك المصرية فاسعار الدولار تهم شريحة كبيرة من المواطنين لذا يزداد التساؤل عن أسعار الدولار بشكل مستمر وهو ما سنوضحه فى السطور التالية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في معاملات  البنك المركزي المصري 
 30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع

سعر  الدولار اليوم البنك الأهلي المصري اليوم

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الإسكندرية  

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

الدولار يواصل تحقيق مكاسبه عالميا.. وتراجع جديد لليورو والإسترليني

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 15-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى بنك مصر 

سعر اليورو اليوم الخميس 15 فبراير
33.0065 جنيه للشراء 
33.1228 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
38.7122 جنيه للشراء 
38.8465  جنيه للبيع

فرنك سويسرى   اليوم الخميس 15 فبراير
34.7548 جنيه للشراء 
34.8800 جنيه للبيع

100 ين يابانى
20.4777 جنيه للشراء 
20.5463 جنيه للبيع  

دينار كويتى  اليوم الخميس 15 فبراير
 100.0014 جنيه للشراء 
100.3489  جنيه للبيع

درهم إماراتى  اليوم الخميس 15 فبراير
8.3968 جنيه للشراء 
8.4239 جنيه للبيع

اليوان الصينى  اليوم الخميس 15 فبراير
4.2869 جنيه للشراء 
4.3013  جنيه للبيع

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