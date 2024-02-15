يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن اسعار الدولار وما هو سعر الدولار وتفاصيل أسعار الدولار، خاصة أن هناك الكثير من الاحاديث عن ارتفاع وانخفاض سعر الدولار فى السوق المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس وأسعار العملات

ونسلط الضوء في السطور التالية تنشر “الدستور” التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار في السوق المصري وما هو السعر الخاص بالدولار خاصة مع زيادة التساؤل عن أسعار الدولار من قبل المواطنين لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة سعر الدولار في البنوك المصرية فاسعار الدولار تهم شريحة كبيرة من المواطنين لذا يزداد التساؤل عن أسعار الدولار بشكل مستمر وهو ما سنوضحه فى السطور التالية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري اليوم

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى بنك مصر

سعر اليورو اليوم الخميس 15 فبراير

33.0065 جنيه للشراء

33.1228 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.7122 جنيه للشراء

38.8465 جنيه للبيع

فرنك سويسرى اليوم الخميس 15 فبراير

34.7548 جنيه للشراء

34.8800 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.4777 جنيه للشراء

20.5463 جنيه للبيع

دينار كويتى اليوم الخميس 15 فبراير

100.0014 جنيه للشراء

100.3489 جنيه للبيع

درهم إماراتى اليوم الخميس 15 فبراير

8.3968 جنيه للشراء

8.4239 جنيه للبيع

اليوان الصينى اليوم الخميس 15 فبراير

4.2869 جنيه للشراء

4.3013 جنيه للبيع