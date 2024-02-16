الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رغم التحديات العالمية.. الشركات الهندسية تحقق زيادة فى الصادرات وتفتح أسواقًا جديدة للتصدير

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 بنسبة 10.5%، حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بـ3.841 مليار دولار عام 2022.

وأكد "الصياد"، في تصريحات له اليوم، أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات بشكل سنوي بنسبة لا تقل عن 10%. 

وشدد على أن القطاع استطاع تحقيق نتائج قياسية في الصادرات خلال العام الماضي تخطت حاجز 4 مليارات دولار.

وذكر أنه رغم كل هذه التحديات التي تحدث مجتمعة لأول مرة إلا أن هناك إصرارًا كبيرًا من المجلس التصديري للصناعات الهندسية على التعامل مع كل التحديات وفتح الأسواق الجديدة، واستحداث أفكار جديدة تساعد على زيادة الصادرات، خاصة في ظل العديد من الشركات التي تتمتع بإنتاج ذي جودة عالية يرفع شعار صُنع في مصر عالميًا.  

وأشار إلى أن الشركات المصرية تمكنت من تحقيق المستحيل على الرغم من الأزمات السابقة والتحديات الداخلية في مصر، وعلى الرغم من ذلك، تمكن عدد من الشركات من التعامل مع الظروف الصعبة وأسهمت بشكل كبير في خطة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات وحل جزء من أزمة العملة التي تمر بها البلاد حاليًا.

كما أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة خلال العام الجاري لزيادة مستويات التصدير، خاصة مع بدء العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مصر، حيث تستهدف هذه الاستثمارات على الأقل 50% من إنتاجها للتصدير. 

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من ارتفاع الصادرات إلى أسواق العالم بنسبة تتراوح بين 10 و15%، لتصل إلى 4.9 مليار دولار.

فرصة كبيرة خطة الدولة المصرية التحديات الداخلية في مصر الشركات المصرية الجاري للوصول لمستويات أعلى في التصدير

مواد متعلقة

عاجل.. "كوبونات للسلع الغذائية توزع فى رمضان".. الغرف التجارية تزف بشرى سارة

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

كشف لغز سرقة شقة فى الإسكندرية

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

رومانو: قرار مبابى بالرحيل عن باريس نهائى.. وتفاصيل خطة النادى الفرنسى لتعويضه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى