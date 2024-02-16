رغم التحديات العالمية.. الشركات الهندسية تحقق زيادة فى الصادرات وتفتح أسواقًا جديدة للتصدير

أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 بنسبة 10.5%، حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بـ3.841 مليار دولار عام 2022.

وأكد "الصياد"، في تصريحات له اليوم، أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات بشكل سنوي بنسبة لا تقل عن 10%.



وشدد على أن القطاع استطاع تحقيق نتائج قياسية في الصادرات خلال العام الماضي تخطت حاجز 4 مليارات دولار.

وذكر أنه رغم كل هذه التحديات التي تحدث مجتمعة لأول مرة إلا أن هناك إصرارًا كبيرًا من المجلس التصديري للصناعات الهندسية على التعامل مع كل التحديات وفتح الأسواق الجديدة، واستحداث أفكار جديدة تساعد على زيادة الصادرات، خاصة في ظل العديد من الشركات التي تتمتع بإنتاج ذي جودة عالية يرفع شعار صُنع في مصر عالميًا.

وأشار إلى أن الشركات المصرية تمكنت من تحقيق المستحيل على الرغم من الأزمات السابقة والتحديات الداخلية في مصر، وعلى الرغم من ذلك، تمكن عدد من الشركات من التعامل مع الظروف الصعبة وأسهمت بشكل كبير في خطة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات وحل جزء من أزمة العملة التي تمر بها البلاد حاليًا.

كما أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة خلال العام الجاري لزيادة مستويات التصدير، خاصة مع بدء العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مصر، حيث تستهدف هذه الاستثمارات على الأقل 50% من إنتاجها للتصدير.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من ارتفاع الصادرات إلى أسواق العالم بنسبة تتراوح بين 10 و15%، لتصل إلى 4.9 مليار دولار.