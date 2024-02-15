الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الغرف التجارية": العلاقات المصرية ـ البرازيلية تشهد تطورًا فى التبادل التجارى

خالد ابو الوفا
خالد ابو الوفا

قال خالد أبوالوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن العلاقات المصرية البرازلية تشهد تاريخا من العمق والتطور الاقتصادي والثقافي والسياسي.

وأضاف أبوالوفا، لـ"الدستور"، أن صادرات مصر والبرازيل شهدت ارتفاعًا في الصادرات خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الأسمدة والحديد والأسمنت والخضار والفواكه والزجاج، موضحًا أن مصر تستورد من البرازيل مجموعة من السلع  الغذائية كالحبوب واللحوم والسكر المشهورة بها.

وتابع، أن العلاقات بين البلدين عريقة وتشهد مزيدا من التطور عاما بعد عام كما تمثل مصر نسبة عالية من التصدير للبرازيل في عدد من السلع الأساسية.

التبادل التجاري قيمة الواردات قيمة الصادرات المصرية السلع الأساسية العلاقات التجارية المصرية الاقتصادي الصادرات عضو اتحاد الغرف التجارية الحبوب العلاقات بين البلدين السلع

مواد متعلقة

اتحاد الغرف التجارية يجتمع مع عشرات الشركات التركية لزيادة حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

مصرع قاض بمحكمة دمنهور في حادث قطار بالمنوفية

عاجل.. كبير الأثريين: رفض ترميم "منكاورع" كان متوقعًا وطريقة العرض سبب فشله

القبض على فتاة التيك توك سوزى الأردنية بمنطقة الساحل

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى