"الغرف التجارية": العلاقات المصرية ـ البرازيلية تشهد تطورًا فى التبادل التجارى

قال خالد أبوالوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن العلاقات المصرية البرازلية تشهد تاريخا من العمق والتطور الاقتصادي والثقافي والسياسي.

وأضاف أبوالوفا، لـ"الدستور"، أن صادرات مصر والبرازيل شهدت ارتفاعًا في الصادرات خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الأسمدة والحديد والأسمنت والخضار والفواكه والزجاج، موضحًا أن مصر تستورد من البرازيل مجموعة من السلع الغذائية كالحبوب واللحوم والسكر المشهورة بها.

وتابع، أن العلاقات بين البلدين عريقة وتشهد مزيدا من التطور عاما بعد عام كما تمثل مصر نسبة عالية من التصدير للبرازيل في عدد من السلع الأساسية.