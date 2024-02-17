دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة مسلسل ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال، الذي يقوم بتقديم شخصية جودر، الصياد وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل اشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتكون شخصية جودر هي تاجر كبير اسمه عمر.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل ألف ليلة وليلة لـ "ياسر جلال "

يتصدر مسلسل ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال قائمة مسلسلات شهر رمضان المبارك خلال الموسم المقبل 2024 حيث تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبل بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل ألف ليلة وليلة لـ "ياسر جلال "

قصة مسلسل ألف ليلة وليلة

والجدير بالذكر، جودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.



أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل ألف ليلة وليلة المعروف حاليًا باسم “جودر” يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين المبدعين فى مقدمتهم:

نور اللبنانية.

الفنانة ياسمين رئيس.

الفنانة وفاء عامر.

تارا عماد.

جيهان الشماشرجي.

أحمد ماهر.

عايدة رياض.

محمود البزاوي.

فتوح أحمد.

مايان السيد.

عبدالعزيز مخيون.

أحمد بديرز

محمد التاجي.

أحمد فتحي.

أيتن عامر.

محمد علي رزق.

إسلام حافظ.

مجدي بدر.

هنادى مهنى.

والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث.

من إخراج إسلام خيري.

وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما.

عدد حلقات مسلسل جودر رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل جودر عن ألف ليلية وليلة في إطار المسلسلات الـ 15 حلقة خلال موسم رمضان المقبل 2024 - 1445 حيث يستمتع عشاق الدراما بمثل تلك النوعية من الدراما الرمضانية 2024.

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