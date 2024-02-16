الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 وكيفية احياءها

دعاء ليلة النصف من
دعاء ليلة النصف من شعبان

يبحث الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي عن موعد ليلة النصف من شهر شعبان، ولذلك لما فيها من فضل عظيم، وأعلنت  دار الإفتاء المصرية منذ قليل عن موعد ليله النصف من شعبان 2024 في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت ١٤ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٢٤-٢-٢٠٢٤م وتنتهي فجر الأحد ١٥شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٢٥-٢-٢٠٢٤م.

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الأيام البيض.. الأدعية والأعمال المستحبة فى ليلة النصف من شعبان 2024

 

كيفية احياء ليلة النصف من شعبان 2024

وعن كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان، اوضحت الإفتاء في منشور أخر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن والحاصل من كلام العلماء أن هذه الليلة وإن كان يُندب إحياؤها إلا أنه لا توجد صفة محددة لإحيائها.

وأكدت الإفتاء أن النصوص الخاصة بإحيائها قد جاءت مطلقة غير مقيدة بدعاء دون دعاء، ولا بحال دون حال، ولا بوقت دون وقت، فلا يجوز تقييدها وقصرها على بعض الأدعية دون بعض، أو بعض الأحوال دون بعض، ولكن يتم إحياؤها بأنواع العبادات التي يجد فيها الإنسان راحته القلبية وطمأنينته النفسية.

 

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