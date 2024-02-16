الأيام البيض.. الأدعية والأعمال المستحبة فى ليلة النصف من شعبان 2024

مع بداية شهر شعبان 1445هـ في عام 2024، يبدأ المسلمون في الاهتمام بمعرفة موعد ليلة النصف من شعبان، وهي من الليالي المباركة التي يُغفَر فيها الله عز وجل لعباده ذنوبهم، وينتظرها الكثير من العام للثاني ويتحضرون لها بالعبادات والدعاء.

موعد الأيام البيض في شهر شعبان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024، كان الأول من شهر شعبان 1445هـ، وبناءً عليه، ستتزامن الأيام البيض في الفترة القادمة مع التواريخ التالية:

اليوم الأول من الأيام البيض من شهر شعبان يوم الجمعة 13 شعبان 1445 الموافق 23 فبراير 2024.

اليوم الثاني من الأيام البيض من شهر شعبان يوم السبت 14 شعبان 1445 الموافق 24 فبراير 2024.

صيام اليوم الثالث من الأيام البيض من شهر شعبان يوم الأحد 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير 2024.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

شهد بداية شهر شعبان يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، وبناءً على ذلك، ستتوافق ليلة النصف من شعبان مع مغرب يوم السبت 24 فبراير 2024، وتنتهي فجر الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

فضل ليلة النصف من شعبان 2024

أوضحت دار الإفتاء فضل ليلة النصف من شعبان 2024، حيث يستحب لجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إحياء هذه الليلة بناءً على حديث النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام - الذي يقول: "يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين المشاحن وقاتل نفس".

وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ منْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ".

الدعاء والأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2024

لم يرد حديث إلى درجة الصحة بشأن دعاء يخص ليلة النصف من شعبان، وكل ما ورد أن الدعاء بشكل عام مستحب في هذه الليلة، بجانب الاستغفار والصلاة وإخراج الصدقات، وفيما يلي نستعرض بعض الأدعية المستحبة ليلة النصف من شعبان:

"اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين.. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح.. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾.. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.. وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم".

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