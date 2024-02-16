الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأيام البيض.. الأدعية والأعمال المستحبة فى ليلة النصف من شعبان 2024

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان

مع بداية شهر شعبان 1445هـ  في عام 2024، يبدأ المسلمون في الاهتمام بمعرفة موعد ليلة النصف من شعبان، وهي من الليالي المباركة التي يُغفَر فيها الله عز وجل لعباده ذنوبهم، وينتظرها الكثير من العام للثاني ويتحضرون لها بالعبادات والدعاء. 

موعد الأيام البيض في شهر شعبان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024، كان الأول من شهر شعبان 1445هـ، وبناءً عليه، ستتزامن الأيام البيض في الفترة القادمة مع التواريخ التالية:

  • اليوم الأول من الأيام البيض من شهر شعبان يوم الجمعة 13 شعبان 1445 الموافق 23 فبراير 2024.
  • اليوم الثاني من الأيام البيض من شهر شعبان يوم السبت 14 شعبان 1445 الموافق 24 فبراير 2024.
  • صيام اليوم الثالث من الأيام البيض من شهر شعبان يوم الأحد 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير 2024.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

شهد بداية شهر شعبان يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، وبناءً على ذلك، ستتوافق ليلة النصف من شعبان مع مغرب يوم السبت 24 فبراير 2024، وتنتهي فجر الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

الأعمال المستحبة والدعاء.. موعد الأيام البيض في شهر شعبان 2024

النهاردة كام شهر أمشير 2024 وموعد الأيام البيض من شهر شعبان 1445

النهاردة كام شعبان 2024|متى تأتي الأيام البيض من شهر شعبان في عام 2024؟

فضل ليلة النصف من شعبان 2024

أوضحت دار الإفتاء فضل ليلة النصف من شعبان 2024، حيث يستحب لجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إحياء هذه الليلة بناءً على حديث النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام - الذي يقول: "يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين المشاحن وقاتل نفس".

وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ منْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ".

 الدعاء والأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2024

لم يرد حديث إلى درجة الصحة بشأن دعاء يخص ليلة النصف من شعبان، وكل ما ورد أن الدعاء بشكل عام مستحب في هذه الليلة، بجانب الاستغفار والصلاة وإخراج الصدقات، وفيما يلي نستعرض بعض الأدعية المستحبة ليلة النصف من شعبان:

"اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين.. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح.. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾.. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.. وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم".

إقرأ أيضًا: الأعمال المستحبة والدعاء.. موعد الأيام البيض في شهر شعبان 2024

ليلة النصف شهر شعبان 2024 موعد ليلة النصف الأيام البيض شهر شعبان 1445

مواد متعلقة

الأعمال المستحبة والدعاء.. موعد الأيام البيض في شهر شعبان 2024

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. أمريكا تكشف تفاصيل هجوم إلكترونى شنته على سفينة إيرانية

عاجل.. أمريكا تعلن تفكيك شبكة قرصنة تديرها المخابرات الروسية

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

ضربة جديدة لتنظيم داعش الإرهابى فى العراق

"الجارديان" فى رسالة لبايدن: إقامة الدولة الفلسطينية تتطلب ثلاث ركائز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى