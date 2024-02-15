الخميس 15 فبراير 2024
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ورقة نتيجة اليوم الخميس

النهاردة كام شهر أمشير 2024 وموعد الأيام البيض من شهر شعبان 1445

شهر امشير
شهر امشير

النهاردة كام شهر أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم وموعد الأيام البيض في شهر شعبان 1445 أسئلة تشغل بال الكثير من المصريين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تساقط الأمطار في عدد من المحافظات وتغيرات المناخ التي تشهدها البلاد، ما يدفعهم للتساؤل عن تاريخ اليوم القبطي.

النهاردة كام شهر أمشير 2024

ونستعرض في هذا التقرير تاريخ اليوم القبطي والميلادي والهجري للإجابة على التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين في مصر.

ويحل اليوم الخميس 7 من شهر أمشير 1740 وفقًا للتقويم القبطي، ويستمر شهر أمشير لمدة 30 يومًا، على أن ينهي يوم 9 مارس 2024.

تاريخ اليوم الهجري 1445

وبالنسبة للتقويم الهجري المعتمد على القمر، يحل اليوم 5 من شهر شعبان 1445.

وبالتاريخ الميلادي يوافق اليوم 15 فبراير 2024، ويستمر هذا العام 29 يومًا، كون 2024 تعد من السنوات الكبيسة التي يكون عدد أيام شهر فبراير 29 وليس 28 يومًا.

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موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2024

كما يبحث الكثير من المسلمين عن تاريخ الأيام البيض من شهر شعبان 1445 بالتاريخ الميلادي لعام 2024 حرصُا منهم على صيامها وإحياؤها، اقتداءً بالسنة النبوية المطهرة.

ويحل اليوم الأول من الأيام البيض لشهر شعبان يوم الجمعة 13 شعبان 1445 الموافق 23 فبراير 2024.

ويوافق اليوم الثاني من الأيام البيض من شهر شعبان يوم السبت 14 شعبان 1444 الموافق 24 فبراير 2023.

فيما يوافق اليوم الثالث من الأيام البيض من شهر شعبان يوم الأحد 15 شعبان 1444 الموافق 25 فبراير 2023.

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متى ليلة النصف من شعبان 1445؟

وتبدأ ليلة النصف من شعبان 1445 لعام 2024 من بعد صلاة المغرب ليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 وتنتهي فجر الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

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النهارده كام شهر أمشير النهارده كام شهر أمشير 2024 تاريخ اليوم الهجري تاريخ اليوم الهجري 1445 الأيام البيض من شهر شعبان 2024 تاريخ الأيام البيض ليلة النصف من شعبان 1445

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