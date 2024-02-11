الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

النهارده كام أمشير 2024 -1740 في ورقة نتيجة اليوم للتقويم القبطي

أمشير
أمشير

يتساءل كثير من مستخدمي محركات البحث في مصر عن تاريخ اليوم القبطي لمعرفة النهارده كام أمشير 2024 - 1740 وفقا لما أظهرته مؤشرات البحث الإلكترونية خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار موجة الصقيع على أغلب الأجواء.

النهارده كام أمشير 2024

أظهرت ورقة نتيجة اليوم الاثنين التاريخ بالتقويم الميلادي والقبطي والهجري.

ويوافق اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 في التقويم الميلادي، ثاني أيام شهر شعبان 1445 في التقويم الهجري.

أما بالنسبة للتقويم القبطي الذي كان يعتمد عليه المصريون القدماء فيوافق اليوم 4 أمشير 1740.

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حالة الطقس اليوم 4 أمشير 1740 -2024

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الاثنين 4 أمشير 1740 دافئة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، خلال ساعات الصباح.

وخلال ساعات الصباح الباكر والليل ستكون حالة طقس شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الشبورة اليوم 

في السياق ذاته، حذر خبراء الأرصاد من كثافة الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأول على الطرق السريعة القريبة من المسطحات والطرق الزراعية الواصلة ما بين السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأوضح الخبراء أن الشبورة المائية قد تصل لحد الضباب على بعض الأماكن في مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

متى ينتهي شهر أمشير 2024

ويستمر شهر أمشير 2024 لمدة 30 يومًا بداية من يوم 8 فبراير وحتى يوم 9 مارس 2024، وهو سادس شهر في السنة القبطية أو المصرية القديمة.

ويعد شهر أمشير ثاني أشهر النماء عند المصريين القدماء خلال موسم الزراعة وكان يأتي عندما ينتهي فيضان النيل.

واشتق اسم أمشير من «مجير»، رمز الرياح لدى قدماء المصريين، ويشهد انتهاءه تحسنًا في الأحوال الجوية.

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