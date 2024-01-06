السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

باقي كام يوم على رمضان 2024؟

شهر رمضان
شهر رمضان

باقي كام يوم على رمضان 2024؟ .. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويرغب الكثيرون من المسلمين معرفة موعد قدوم شهر رمضان المبارك والذي يعد من أفضل الشهور وأحبها عند الله عز وجل.

فرمضان، هو الشهر الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث يُعتبر شهراً مباركاً ومميزاً بالصوم والتأمل الروحي، ويعد رمضان التاسع من شهور التقويم الهجري، وهو فرصة للتقرب إلى الله وللتفكر والتأمل في القرآن الكريم الذي نُزِّل في هذا الشهر.

وصيام شهر رمضان يتطلب الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ولكن أهم ما يميز رمضان هو الروحانية والتلاحم الاجتماعي والتعاون الخيري الذي ينشأ بين الناس خلال هذا الشهر المبارك.

باقي كام يوم على رمضان 2024

وفقًا لتقديرات حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بداية شهر رمضان المبارك سيكون يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 ومن المتوقع أن تكون عِدة رمضان 30 يوم هذه السنة ليلة تحري هلال رمضان وحدوث الاقتران بتمام الساعة 11:02 صباحًا يوم الأحد 10 مارس 2024 الموافق 29 من شعبان 1445هـ، ومتبقي نحو 64 يومًا على حلول شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان 2024.. يتبقى 64 يوم على شهر الرحمات

أدعية من القرآن في شهر رمضان 

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" - سورة آل عمران: 8.

"رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" – سورة البقرة: 250.

"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" - سورة البقرة: 286.

"ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" سورة طه الآية 25 – 28.

"لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين." سورة الأنبياء - الآية 87

"ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." سورة الحشر - الآية 10.

اقرأ أيضاً

كم باقي على شهر رجب 2024 (تفاصيل)

رمضان رمضان 2024 المسلمون ادعية شهر رمضان

مواد متعلقة

موعد شهر رمضان 2024.. يتبقى 64 يوم على شهر الرحمات

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

4 سفراء يتحدثون لـ«الدستور»: أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تتزين لاستقبال قداس عيد الميلاد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

الموت جرىء جدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة