باقي كام يوم على رمضان 2024؟ .. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويرغب الكثيرون من المسلمين معرفة موعد قدوم شهر رمضان المبارك والذي يعد من أفضل الشهور وأحبها عند الله عز وجل.

فرمضان، هو الشهر الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث يُعتبر شهراً مباركاً ومميزاً بالصوم والتأمل الروحي، ويعد رمضان التاسع من شهور التقويم الهجري، وهو فرصة للتقرب إلى الله وللتفكر والتأمل في القرآن الكريم الذي نُزِّل في هذا الشهر.

وصيام شهر رمضان يتطلب الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ولكن أهم ما يميز رمضان هو الروحانية والتلاحم الاجتماعي والتعاون الخيري الذي ينشأ بين الناس خلال هذا الشهر المبارك.

باقي كام يوم على رمضان 2024

وفقًا لتقديرات حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بداية شهر رمضان المبارك سيكون يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 ومن المتوقع أن تكون عِدة رمضان 30 يوم هذه السنة ليلة تحري هلال رمضان وحدوث الاقتران بتمام الساعة 11:02 صباحًا يوم الأحد 10 مارس 2024 الموافق 29 من شعبان 1445هـ، ومتبقي نحو 64 يومًا على حلول شهر رمضان المبارك.

أدعية من القرآن في شهر رمضان

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" - سورة آل عمران: 8.

"رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" – سورة البقرة: 250.

"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" - سورة البقرة: 286.

"ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" سورة طه الآية 25 – 28.

"لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين." سورة الأنبياء - الآية 87

"ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." سورة الحشر - الآية 10.