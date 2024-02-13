الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مجلة الأزهر تحتفي بذكرى تحويل القِبلة في عدد شعبان

مجلة الأزهر تحتفي
مجلة الأزهر تحتفي بذكرى تحويل القِبلة في عدد شعبان

احتفت مجلة الأزهر الشريف في عددها الصادر أول شهر شعبان لعام 1445هـ، بذكرى (تحويل القِبلة) من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، في ملف خاص ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.

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وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، إنَّ ملف العدد للمجلة قد ضمَّ عددًا من المقالات بمناسبة ذكرى (تحويل القِبلة)؛ أبرزها: (رايات النصر في شهر شعبان) للدكتور عبد الغني عبد الفتاح زهرة، و(محورية المسجد الأقصى المبارك في ذكرى تحويل القِبلة.. دلالتها وأبعادها) للدكتور محمد عباس المغني، و(آيات تحويل القِبلة في مواجهة الصهيونية) للدكتور أحمد أحمد غلوش، و(شعبان شهر العطاءات والنفحات) للدكتور غانم السعيد.

وأضاف عيَّاد أن مجلة الأزهر قد نشرت تغطية خاصة لجناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55؛ إذ شارك الأزهر بمختلف قطاعاته في هذا المعرِض؛ انطلاقًا من مسئوليته التعليمية والدعوية في نَشْر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي يتبنَّاه منذ ما يزيد على ألف عام، وإيمانًا منه بضرورة التواصل والحوار مع فئات المجتمع كافَّة، وتعريفهم الجهودَ الحثيثة التي يقوم بها الأزهر في مختلِف القضايا التي تمسُّ المجتمع.

وأشار الأمين العام إلى أنَّ المجلة قد نشرت كذلك تغطيةً لندوة مجلة الأزهر التي عُقدت بجناح الأزهر في معرِض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان: (مجلة الأزهر في عيون القرَّاء)، موضِّحًا أنها ناقشت عددًا من المحاور المهمَّة؛ هي:(مجلة الأزهر منارة الفكر الإسلامي المتجدِّد)، و(مجلة الأزهر حصن العربية ودوحة أشعارها)، و(مجلة الأزهر رسالة الإسلام إلى العالم بلغة العصر).

من جانبه، أوضح الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت كتابين هديَّة للقرَّاء؛ تشجيعًا لهم على القراءة والاطلاع، وهما: (الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام؟) لفضيلة الإمام الأكبر أ.د. محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف السابق، و(ملامح من تاريخ القدس عبر العصور) من إعداد الباحثين بلجنة التاريخ والحضارة في هيئة كبار العلماء بالأزهر، وهما مِن تقديم: فضيلة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام.

مجلة الأزهر الشريف شهر شعبان المسجد الحرام الدكتور نظير عي اد

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