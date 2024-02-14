الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 14-2-2024

أمشير
أمشير

يحرص المواطنين على معرفة النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 14-2-2024 عبر جوجل، من قبل الكثيروذلك بالتزامن مع بداية شهر أمشير فيسمى بشهر التقلبات الجوية وبالتالي ستؤثر على الأشخاص الذين يعانون من مرضى الحساسية ومرضى الصدر والجيوب الأنفية، وسينبغي عدم تعرض هؤلاء الأشخاص لهذه التقلبات.

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 14-2-2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير احنا كام أمشير 2024، وتاريخ اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع بداية شهر أمشير وهو المعروف بأبو الزعابيب.

اليوم الأربعاء يصادف 6 أمشير 1740ق، في التاريخ القبطي، حيث بدأ شهر أمشير من يوم الخميس الماضي الموافق 8 فبراير، وسيستمر لمدة 30 يومًا، وسينتهي يوم السبت الموافق 9 مارس 2024.

ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 14-2-2024

  • يصادف 14 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.
  • و يصادف 4 شعبان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
  • و يصادف 6 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

زعابيب أمشير

و أمشير هو الشهر السادس بالسنة القبطية حيث سيبدأ من يوم 8 فبراير وسينتهي في يوم 9 مارس وفقا للتقويم الميلادي، وكان يهل في هذا الشهر قديما عندما سينتهي شهر فيضان النيل.

وأطلق المصريون القدماء على الأشهر أسماء الآله التي قد كانوا يعتقدون بها، فشهر أمشير سمي بهذا الاسم وذلك نسبة إلى الآله ” ميشير” وهذا الإله كان سيسيطر على الرياح والأمطار طبق اعتقادتهم، وسيكثر بالشهر الزعابيب والرياح حيث أن أطلق عليه البعض زعابيب امشير أو شهر شيطان الزوابع نسبة لكثرة الرياح والأمطار بهذا الشهر.

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5 طرق للوقاية من الأمراض المنتشرة في شهر أمشير

  1. ضرورة ارتداء الكمامات وذلك عند الخروج من المنزل حتى لايدخل الهواء إلى الرئة ويتسبب في الإصابة ببعض أمراض الجهاز التنفسي.
  2. المواظبة على تناول غذاء يكون صحي متكامل من أجل تقوية المناعة.
  3. تهوية المنزل جيد وغلق النوافذ يكون جيدا أثناء العواصف لمنع دخول الأتربة المحملة بالفيروسات التي ستسبب في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية.
  4. ارتداء جميع الملابس الثقيلة من أجل الحماية من التقلبات الجوية.
  5. وضع مرطب للبشرة وذلك قبل التعرض للجو حتى لايتفاعل مع الأتربة.
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