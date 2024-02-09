مع بدايته.. طرق الوقاية من الأمراض المنتشرة فى أمشير

نصح الدكتور محمود عبدالمجيد استشاري الأمراض الصدرية، بعدم الخروج إلى الشارع إلا للضرورة القصوى خلال الأيام المقبلة، خاصة مع بداية شهر أمشير، وهو المعروف عنه نشاط الرياح المثير للأتربة والرمال.

وشدد عبدالمجيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، على ضرورة ارتداء الكمامة في حالة التعرض للهواء، وعدم الانتقال بين أوساط مختلفة في درجات الحرارة، علاوة على تناول الأدوية والبخاخات في ميعادها بانتظام.

وبشأن استخدام أجهزة تبخير الأدوية للاستنشاق، أكد أنها مفيدة جدًا ولكن ينصح استخدامها تحت إرشاد طبيب لمعرفة الأدوية اللازمة بالجرعات الكافية، لافتًا إلى أنه يمكن للشخص المصاب بالسعال والكحة الجافة استخدام أجهزة تبخير الدواء بإضافة محلول ملح فقط.

وواصل: "ننصح كل أم بضرورة التهوية الجيدة للمنزل، مع الحرص على غلق كل منافذ التراب في حالات العاصفة ووضع أقمشة مبللة أسفل الشبابيك والأبواب منعًا لاقتحامها المنزل وإثارة الفيروسات الربوية والأمراض الصدرية".