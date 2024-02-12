النهارده كام أمشير 2024 يهتم المصريون بمتابعة هذه المواعيد خاصة في فصل الشتاء حيث تعبر الشهور القبطية ومنها شهر أمشير عن حالة الطقس وقوة الشتاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي النهارده كام أمشير 2024 وموعد نهاية الشتاء.

النهارده كام أمشير 2024

بدأ شهر أمشير منذ أيام قليلة، وشهر أمشير هو الشهر السادس من التقويم المصري، وبدأ يوم 8 فبراير ويستمر حتى 9 مارس.

واسم الشهر مشتق من مجير وهو رمز الريح لدي قدماء المصريين، وقد اشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، و بارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي، وازدياد هطول الأمطار.

ويوافق اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 4 أمشير 1740 في التقويم القبطي.

متي ينتهى فصل الشتاء 2024

يعد شهر أمشير من الشهور الأخيرة في فصل الشتاء أى أن وجود دليل على اقتراب نهاية الشتاء، وينتهي فصل الشتاء بشكل رسمي يوم 20 من شهر مارس المقبل.

ليبدأ فصل الربيع والذي يستمر ثلاثة أشهر أخرى في مصر وفي نصف الكرة الشمالي ككل يوم الثلاثاء 21 مارس 2024 م، الموافق للتقويم الهجري في 29 شعبان 1444 هـ، وسيكون هذا التاريخ بعد نهاية فصل الشتاء بيوم واحد، ولأن فصل الربيع يستمر قرابة ثلاثة أشهر، فإن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا حتى فصل الصيف، ينتهي فصل الربيع يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو من عام 2024 م، الموافق للتقويم الهجري في الثالث من ذي الحجة من عام 1444 هـ، وهذه الفترة أشبه بموسم الصيف من حيث المناخ والظروف المناخية. تصل درجة الحرارة إلى أعلى مستوياتها حيث سيكون الوقت مناسبًا لزراعة المحاصيل الزراعية الصيفية.