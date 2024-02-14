الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أيام غير مستحب صيامها| هل يجوز صيام شهر شعبان كامل؟

شهر شعبان
شهر شعبان

تصدر سؤال "هل يجوز صيام شهر شعبان كامل؟" محركات البحث في مصر، إذ يرغب الألاف معرفة الحكم الفقهي لصيام شهر شعبان 2024 مع بدء أيامه، ويفضل الكثير من المسلمين الصيام في شهر شعبان بسبب فضله العظيم، وبعضهم يسعى لقضاء الأيام التي فطرها خلال رمضان، سواء لأسباب شرعية كظروف النساء أو الصحة أو السفر. يطرح السؤال عن حكم صيام شهر شعبان كاملًا لقضاء الصيام المفروض في رمضان، لأن هناك جماعة كبيرة من المسلمين يؤجلون القضاء حتى شهر شعبان، مما قد يجعلهم مضطرين للصيام كاملًا خلال هذا الشهر.

حكم صيام شهر شعبان كاملًا 

بخصوص حكم صيام شهر شعبان كاملًا لقضاء صيام رمضان، أكد الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في مقابلة تلفزيونية أنه يجوز شرعًا قضاء أيام صوم رمضان في شهر شعبان، سواء بصيام كامل للشهر أو بجزء منه.

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وأضاف عضو لجنة الفتوى أن الدليل على ذلك يأتي من الحديث النبوي الشريف الذي نقله البخاري عن أبي سلمة، حيث قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما استطعت أن أقضي إلا في شعبان».

فضل صيام شهر شعبان 

وأشار لاشين إلى أن الصيام التطوعي في شهر شعبان مستحب ومن السنة النبوية، مستشهدًا بحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: "يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم في شعبان"، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: "ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

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أيام لا يستحب صيامها في شهر شعبان 

تختلف الآراء في الفقه بشأن حكم صيام يوم الشك أو الغيم، وهو اليوم الذي يكون فيه الثلاثين من شهر شعبان، حيث يكون من الممكن أن يكون شهر شعبان 29 يوما، أو أن يكون هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان، والشك هنا يكون في رؤية هلال شهر رمضان.

يحدث يوم الشك نتيجة وجود بعض الغيوم التي تمنع رؤية هلال شهر رمضان، مما يجعل هذا اليوم مشكوك في صيامه، وذلك لتعذر رؤية الهلال.

حكم صيام أخر أيام في شهر شعبان

قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفقًا لرواية أبي هريرة رضي الله عنه: "لا تسبقوا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا إذا كان أحدكم كان يصوم صومًا مفروضًا فليكمله". وهذا الحديث متفق عليه.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، فإذا حجب عنكم فأكملوا العدة ثلاثين يومًا".
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